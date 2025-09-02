Виктор Илиев се забил в автобуса със 199 км/ч и вдишал на два пъти райски газ, докато карал

OFFNews 02 септември 2025 в 15:11 3959 9
Виктор Илиев

Снимка БГНЕС
Виктор Илиев

Виктор Илиев, който се вряза с колата си в автобус на градския транспорт през нощта на 16 август, е карал със 199 км/ч - четири пъти над разрешената. Освен това на два пъти е вдишал райски газ от балонче, докато е шофирал, и е пресякъл на червен светофар.

Наличието на газа е установила съдебно-медицинска експертиза, която категорично казва, че употребата повлиява върху управлението на МПС, води до дезориентация и еуфоричност. 

"Райският газ или азотният диоксид не е включен в наредбата за наркотичните вещества и не е забранен от закона. Експертизата обаче категорично установява, че влияе върху управлението на моторните движения, води до дезориентация, неправилно възприемане и еуфоричност. Въздействието на райския газ е изключително бързо, като пиковите стойности са между третата и десетата секунда, но може да продължи от една минута до пет", обясниха от държавното обвинение.

При пътния инцидент загина сирийски лекар, а шестима бяха ранени. Водачът на автобуса бе в кома, от която вече е излязъл, но състоянието му остава тежко. Останалите пострадали са с множество наранявания.

21-годишният Виктор Илиев има шофьорска книжка от началото на август т.г., като за две седмици се е сдобил със седем фиша за нарушения, съобщиха от прокуратурата. Последните две са станали часове преди фаталната катастрофа.

Обвинението срещу Илиев вече е за умишлено причиняване на смърт на едно лице и средни телесни повреди на четирима души. За това престъпление Наказателният кодекс предвижда наказание от 13 до 20 г. затвор. Той е с постоянна мярка "задържане под стража"

    -6000

    9

    Gunteer

    02.09 2025 в 22:31

    -0
    +0
    Тоя що е жив още? Докога ще издържаме такива гнусни боклуци?

    4818

    8

    Koel

    02.09 2025 в 19:53

    -0
    +0
    На тая територия се поставят рекорди по тъпотия.

    2973

    7

    Johnny B Goode

    02.09 2025 в 19:05

    -0
    +10
    А защо никой не пита кой му е купил на това 20 годишно келеме Ауди което може да се движи с 200км в час?
    Тате, мама - ангели невинни небесни?

    24568

    6

    dolivo

    02.09 2025 в 18:52

    -0
    +0
    Наркоманизираните деца израстват с такъв морал.

    20429

    5

    случайно прочетох

    02.09 2025 в 18:16

    -0
    +10
    Чудя се дали съзнава какво е извършил? Че е отнел живот на лекар, че дружките му страдат и изпитват болки, че и близките му страдат?

    15925

    4

    bls

    02.09 2025 в 17:19

    -0
    +16
    200 Км в градска среда - ако това не е абсолютен евентуален умисъл не знам. Да пусна откос с калашник по блок по това време е по-вероятно да се размине без жертви отколкото ако карам с 200 км в града.

    2973

    3

    Johnny B Goode

    02.09 2025 в 17:13

    -0
    +23
    Този е неспасяем, труд няма да го оправи.
    Да се надяваме, че ще търка наровете дълго и няма да има възможност да възпроизвежда гените си.

    4000

    2

    кинджал

    02.09 2025 в 17:12

    -0
    +13
    Мярката не трябва да е "задържане под стража", а директно изпращане в зоопарка, в клетката на маймуните, където му е мястото.

    3005

    1

    Бен Булбин

    02.09 2025 в 16:16

    -0
    +27
    “Трудът освобождава!“
     
    X

    Яна от Словакия: Никъде няма такава свобода като в България