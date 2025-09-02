Виктор Илиев се забил в автобуса със 199 км/ч и вдишал на два пъти райски газ, докато карал

Виктор Илиев, който се вряза с колата си в автобус на градския транспорт през нощта на 16 август, е карал със 199 км/ч - четири пъти над разрешената. Освен това на два пъти е вдишал райски газ от балонче, докато е шофирал, и е пресякъл на червен светофар.
Наличието на газа е установила съдебно-медицинска експертиза, която категорично казва, че употребата повлиява върху управлението на МПС, води до дезориентация и еуфоричност.
"Райският газ или азотният диоксид не е включен в наредбата за наркотичните вещества и не е забранен от закона. Експертизата обаче категорично установява, че влияе върху управлението на моторните движения, води до дезориентация, неправилно възприемане и еуфоричност. Въздействието на райския газ е изключително бързо, като пиковите стойности са между третата и десетата секунда, но може да продължи от една минута до пет", обясниха от държавното обвинение.
При пътния инцидент загина сирийски лекар, а шестима бяха ранени. Водачът на автобуса бе в кома, от която вече е излязъл, но състоянието му остава тежко. Останалите пострадали са с множество наранявания.
21-годишният Виктор Илиев има шофьорска книжка от началото на август т.г., като за две седмици се е сдобил със седем фиша за нарушения, съобщиха от прокуратурата. Последните две са станали часове преди фаталната катастрофа.
Обвинението срещу Илиев вече е за умишлено причиняване на смърт на едно лице и средни телесни повреди на четирима души. За това престъпление Наказателният кодекс предвижда наказание от 13 до 20 г. затвор. Той е с постоянна мярка "задържане под стража".
