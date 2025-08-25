Изпитът на Виктор Илиев е бил проформа, според шефа на инструкторите

Изпитът на Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус с над 170 км/ч и уби човек в София, е проформа. Това обяви Красимир Георгиев - председател на Асоциация за квалификация на автомобилистите в България (АКАБ), по БНТ.

Думите му противоречат на казаното от изпълнителния директор на ИА „Автомобилна администрация“ Слав Монов преди седмица, че по време на теоретичния и практическия изпит на младежа няма никакви нарушения.

"Не мога да се съглася със заключението на Автомобилна администрация относно изпита на Виктор Илиев. Не знам как не намериха никакъв пропуск при положение, че още със започване на изпита се започва с нарушение от негова страна. Изпитът трябва да започва пред учебния център и няма нищо странно в това изискване. Започва от ДАИ. След това - видяхме изпит в една среда, която като интензитет на движението, като елементи не отговаря на един областен град от типа на Монтана. А ние сме в София", заяви Георгиев.

Видяхте ли по време на изпита трамвайна спирка или трамваен път?, попита той. Според него изпитът на Илиев е бил "проформа".

Проверен е начинът, по който е взета шофьорската книжка, а сега се проверява и автошколата, в която Виктор е преминал обучение, увери преди седмица Монов.