Изпитът на Виктор Илиев е бил проформа, според шефа на инструкторите

OFFNews 25 август 2025 в 09:53
Снимка БГНЕС/архив
Изпитът на Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус с над 170 км/ч и уби човек в София, е проформа. Това обяви Красимир Георгиев - председател на Асоциация за квалификация на автомобилистите в България (АКАБ), по БНТ.

Думите му противоречат на казаното от изпълнителния директор на ИА „Автомобилна администрация“ Слав Монов преди седмица, че по време на теоретичния и практическия изпит на младежа няма никакви нарушения.

"Не мога да се съглася със заключението на Автомобилна администрация относно изпита на Виктор Илиев. Не знам как не намериха никакъв пропуск при положение, че още със започване на изпита се започва с нарушение от негова страна. Изпитът трябва да започва пред учебния център и няма нищо странно в това изискване. Започва от ДАИ. След това - видяхме изпит в една среда, която като интензитет на движението, като елементи не отговаря на един областен град от типа на Монтана. А ние сме в София", заяви Георгиев.

Видяхте ли по време на изпита трамвайна спирка или трамваен път?, попита той. Според него изпитът на Илиев е бил "проформа".

Проверен е начинът, по който е взета шофьорската книжка, а сега се проверява и автошколата, в която Виктор е преминал обучение, увери преди седмица Монов. 

    3532

    7

    Деспин Митрев

    25.08 2025 в 13:54

    -0
    +0
    Въпреки, че инструкторът на синът ми бе много сериозен(пратих го при него и за мотор), след като взе книжката, карахме заедно доста, включително в зимни условия, при които джипът поднесе. Има много опасни моменти, които често се случват, но в курсовете не се тренират. И досега му правя забележки, за да бъде шофирането му перфектно. По мои наблюдения, млад шофьор има достатъчно опит след година-две, зависи и от човека, и от условията в които кара. Първите седмици няма как да е свикнал с колата, маневрените и възможности, периферното зрение да хваща всичко наоколо, да предусеща кой какво ще направи и т.н. Трябва да е ясно, че тези изпити гарантират възможност да излезе на пътя, без да нарушава, но в никакъв случай, това не е шофьор с опит. Така е и с капитаните и с пилотите.

    20424

    6

    случайно прочетох

    25.08 2025 в 12:46

    -0
    +2
    Има нещо сбъркано в цялата бизнес схема за вземането на книжка. Как в САЩ и някои европейски страни научават младежите да управляват МПС без курсове? Децата карат с родител и се явяват на изпит.
    Тук очаквам да направят курсове и за велосипед на три годишни деца.
    И не не последно място е въпросът с отговорността и възпитанието. Никъде в закона не пише, че може да се надрусаш и да караш.

    1705

    5

    Mumko

    25.08 2025 в 11:02

    -0
    +18
    Дрън дрън, все едно ако си беше взел книжката нормално щеше да кара нормално? На курсовете не учат никого да кара със 170 в града.Тоя си е леке и си е карал и преди да вземе книжка. Просто КАТ е една абсурдна институция която не си върши работата.
    Ако в два през нощта автобуса не е бил там, мангала е щял да се забие в едни дървета и да приключи на момента жалкото му съществуване.

    4047

    4

    IvoIvo

    25.08 2025 в 10:55

    -0
    +15
    Често срещано явление, за съжаление...

    2485

    3

    Stoyancho

    25.08 2025 в 10:36

    -3
    +16
    Поредната купена книжка на едно леке. Един убиец, които ще излежи една фективна присъда и бързо ще бъде помилван.

    24568

    2

    dolivo

    25.08 2025 в 10:32

    -3
    +9
    абе пак прах в очите - надрусан човек без всякаква морална отговорност откъм семейството какво общо има това с изпита му?

    на изпита може да е бил перфектен.

    идиоти.

    по-лесното пак, пък дали е релевантно...

    2970

    1

    Джендо Джедев

    25.08 2025 в 10:17

    -5
    +16
    "След това - видяхме изпит в една среда, която като интензитет на движението, като елементи не отговаря на един областен град от типа на Монтана. А ние сме в София", заяви Георгиев.

    Видяхте ли по време на изпита трамвайна спирка или трамваен път?, попита той."

    По тая логика всички трябва да си взимат изпитите в центъра на София ли?
     
