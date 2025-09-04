Учителят, обвинен в педофилия, бил предупреждаван от училището, но продължил (допълнена)

Софийският градски съд потвърди решението на по-долната инстанция и остави за постоянно в ареста 31-годишния учител по физкултура, обвинен в педофилия. Решението на съда е окончателно, съобщи БТА.

Мъжът е обвинен за това, че през юни и юли 2025 г. в хостел в столицата е извършил сексуално престъпление спрямо дете, ненавършило 14-годишна възраст, възпитаник на същото училище. Момичето е в 7. клас и е на 13 г.

Тройният съдебен състав на СГС категорично се съгласи с всички доводи на първоинстанционния съд и не възприе изразената от адвокатите теза, че има противоречиви показания на пострадалата. В тях има конкретни данни за време, място и за действия на обвиняемия, описващи отношенията между него и ученичката.

Според магистратите няма опасност от укриване, но има риск от извършване на друго престъпление, мотивира се съдът. Има данни за предприети действия от ръководството на училището още от 2024 г., когато му е отправено и предупреждение, но въпреки това той го е пренебрегнал. Липсват данни по делото да е отстранен като учител. Не само престъплението, но и личността на обвиняемия се ползва със завишена обществена опасност. С тези доводи СГС потвърди мярката "задържане под стража", взета от СРС.

Пред съда обвиняемият призна вината си и каза, че иска да се извини, а защитата му заяви, че ще настояват за споразумение.



Адвокатът на учителя преди време заяви, че и училището, и родителите на момичето знаели за връзката им. Седмокласничката била инициатор, като първоначално двамата си разменяли литература.

На 28 август Софийският районен съд постанови "задържане под стража" за учителя.

Два дни по-рано прокуратурата го привлече към наказателна отговорност за сексуално престъпление спрямо момичето, ненавършило 14-годишна възраст. Законът предвижда наказание "лишаване от свобода" от две до осем години за това престъпление, уточняват от прокуратурата.