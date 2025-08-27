Свидетелят срещу прокурорския син: Васил Михайлов искаше да му се плаща такса спокойствие

Васил Михайлов ме потърси, за да му дам всички лихвари. Искаше да превземе Перник. Не съм взимал пари от него, така че нищо не му дължа. Той е искал "такса спокойствие" от хора в града. Не съм изпълнявал задачи, възложени от него.

Това разказа свидетелят срещу прокурорския син Павел Павлов пред Нова тв. Павлов е човекът, подал сигнал за побой, нанесен от Васил Михайлов, преди да изчезне безследно.

Павел посочи, че е бил заплашен, след като се е качил в колата.

"Казано ми беше да отида да взема 8000 лв. от трето лице, които да се дадат на Михайлов. Аз се бях съгласил, защото заплахи имаше и към семейството ми. Впоследствие обаче се отказах. Не познавах човека, от когото трябваше да взема пари. 9 години съм живял в Англия. Никога не съм бил приятел на Васил, но се познавахме. Многократно поисках да сляза, но не ми беше позволено. В неговата кола видях оръжия, ножове, палка и мачете. Зад гърба ми през цялото време имаше човек с нож", посочи свидетелят.

По думите му прокурорският син казал, че ще му покаже какво може да направи на хора, дръзнали да отказват. После му нанесъл няколко удара в главата и ребрата.

"Не знам как успях да избягам от сблъсъка в колата. Опитах да сляза в движение, но той ме задържа, а автомобилът изгасна. Отскубнах се, избягах в гората. Още докато пътувах в колата, видях как идват още хора с мачете. Двама от тях са задържани по случая, разпознал съм ги", разказа мъжът.

Успял да се качи на дърво, а аверите на Михайлов тръгнали да го търсят.

"Чувах как Васил казва да ме наръгат, ако ме видят. Мислех, че ще ме убият. Той е рекетьор, ходи из града при невинни хора и опитва да ги тероризира. Целта му е да всява страх. Докато бях на дървото, някой звънна на един от приятелите на Васил и каза, че полицията идва. Заснел съм ги отгоре, когато му дойде времето, всичко ще се види", разказа още Павлов.

Павлов категорично отрече да употребява наркотици. Той твърди още, че Михайлов многократно се опитал да се свърже с него, след като започнали да го издирват. Предложил му пари, опитал да го склони чрез семейството на Павлов, но ударил на камък, въпреки че сред близките на Павел имало заможни хора.

Защитникът на Павел Павлов адвокат Зорница Костова уточни, че поради текущото разследване се налага някои детайли да бъдат спестени.

"Била е създадена предварителна организация, целта на Михайлов не е била разговор. Напоследък негов защитник изпраща свидетели по случая, които да бъдат разпитани. Те са подготвени за събиране на доказателства в подкрепа на тезата на защитата. Има един случай на пострадал свидетел - потърси контакт с Павел, за да изнесе данни, че се страхува от Михайлов. Този човек сподели страховете си и оказахме съдействие, за да подаде жалба. В рамките на 24 часа обаче той промени мнението си и даде показания в подкрепа на издирвания", посочи тя.

По данни на МВР на 12 юни вечерта Михайлов и още един мъж на 22 години нанасят побой и отправят заплахи за убийство към 31-годишен свой съгражданин (става дума за Павел Павлов). Според разследващи обаче потърпевшият съвсем не е случаен. В града е познат като човек, който се занимава с лихвари и по първоначални данни дължал пари на Васил. Затова е отведен в гориста местност над града, където по думите му е бил пребит, но успява да избяга и сам подава сигнал на 112.

Самият Васил Михайлов има своя версия за случилото се, което обяви във видеото от средата на юни в YouTube. В него той казва, че Павел е бил барман в едно от най-оборотните заведения в града. Прокурорският син посочва, че свидетелят му дължал пари.

„Няма да казвам защо съм му ги дал, но съм бил молен за това – поради вероятно неща, които консумира и цял Перник знае. Говорим за наркотици, говорим за момче, което е комарджия. Има и други лоши навици. Това не е важно, не ми дава право да го удрям”, казва още той.

В разказа си той обяснява и за „счупените ребра” и „хематоми по лицето” на Павел. Твърди, че три дни преди да се види с него, отишъл пред дома му, защото мъжът му искал още пари.

„Качи се в колата ми и ми поиска 2000 лв. Тези пари бяха поредните. Тези 2000 лв. бяха, за да си оправи борчовете при някакви момчета, които са го били, има много свидетели и видео. Ситуацията става пред заведение. Няма да споменавам имената на момчетата”, посочи Васил Михайлов.

Според него именно тогава Павел му е показал, че има „счупени ребра”, които обаче са били констатирани чак три дни след случая в гората.

От началото на октомври, когато Михайлов напусна следствения арест, е поддържал връзка единствено с майка си и сестра си, а никой в града не знае с какво се издържа и как живее.

В началото на октомври 2024 г. Васил Михайлов се завърна в Перник, след като съдът го оправда по обвинението за закана за убийство към бившата му приятелка. Няколко месеца по-късно той получи на първа инстанция 4-годишна присъда за нанасяне на средни и тежки телесни повреди на няколко души от града. Въпреки това, магистратите го оставиха на свобода с най-леката мярка за неотклонение - подписка. Образувано е досъдебно производство, а Софийската окръжна прокуратура води разследването.