Светкавична реакция: Делото на Благомир Коцев ще се гледа във Варна

Делото на Благомир Коцев и останалите четирима подсъдими ще се гледа от Окръжния съд във Варна. Светкавичното решение на ВАС дойде няколко часа след като Софийският градски съд го препрати към върховния съд.

Процесът срещу Коцев, двамата общинари Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесмена Ивайло Маринов и шефката на канцеларията на кмета Антоанета Петрова, както и срещу неизвестен депутат от 51-ия парламент, е за престъпен сговор, опит за принуда, пасивен подкуп, извършен в съучастие и при условията на продължавано престъпление, и опит за принуда, извършен в съучастие.

Материалите срещу мистериозния депутат са отделени и ще се гледат в друг процес.

Тричленният състав от върховни магистрати приема, че в случая не е налице специална компетентност. Законът е предвидил, че за престъпления, извършени от лица с имунитет, компетентен да разгледа делото е СГС, но необходима предпоставка е повдигнато обвинение на конкретно лице, за чиято самоличност да са събрани сигурни данни, които дават възможност да се прецени неговият статут.

"Когато лицето, за което се твърди, че е с имунитет, не е известно, както е в случая, липсва правна сигурност по въпроса за неговия имунитет, поради което включването на такова лице сред известните участници в определено престъпление не би могло да обуслови специалната компетентност по смисъла на чл. 35, ал. 4 от НПК. От друга страна, процесуална предпоставка за водене на наказателно производство срещу лице с имунитет е изпълнение на процедурата по сваляне на имунитета и пристъпване към привличане към наказателна отговорност", посочват от ВАС.

Но процесуалният закон не е предвидил възможност да бъде привлечено към наказателна отговорност неизвестно лице, тъй като по отношение на такова лице не би могла да се изпълни процедурата по повдигане на обвинение и разпит на обвиняем. Такова лице не би могло да упражни правото си на защита, гарантирано от НПК, обясняват върховните магистрати.

Затова "включването на неизвестно лице, за което е налице единствено твърдение, че разполага с имунитет, което твърдение не може да бъде проверено по съответния процесуален ред, не е достатъчно, за да обуслови наличието на специална подсъдност по чл. 35, ал. 4 от НПК“, категорични са те.

Освен това съгласно приложеното по делото постановление на прокурора материалите, засягащи лицето с имунитет, са отделени в друго наказателно производство. В посочената хипотеза не може да се приеме, че е налице специална компетентност, валидна по отношение на останалите съучастници. То трябва да е в отделно наказателно производство.

Според съдебния състав на ВКС съдията докладчик е направил верния извод, че съгласно обстоятелствената част на обвинителния акт престъплението е започнало на територията на Варна и е довършено в София. В тази хипотеза делото е подсъдно съгласно общата подсъдност на Софийския градски съд, каквото становище е изразил и докладчикът.

Затова с оглед процесуална икономия и осигуряване бързина на процеса, делото следва да бъде разгледано от Окръжен съд – Варна.