Сарафов мести разследването за случая в Каблешково в прокуратурата във Варна

Разследването за предполагаемото насилие на момиченце в детска градина в град Каблешково, община Поморие, е прехвърлено на Районна прокуратура-Варна по разпореждане на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, съобщиха от прокуратурата.

Очаква се делото да бъде възложено на наблюдаващ прокурор на принципа на случайното разпределение, който да извърши анализ на събраните материали и да прецени има ли достатъчно доказателства за привличане към наказателна отговорност на конкретни лица.

Прехвърлянето на разследването цели да гарантира обективността, ефективността и безпристрастността на всички действия по досъдебното производство, както и с оглед категоричната безкомпромисност на прокуратурата спрямо извършителите на престъпления.

За срочното приключване на разследването по случая засилена методическа помощ ще бъде оказвана и от прокурори от Върховна касационна прокуратура.



