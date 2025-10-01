Медицинската експертиза не доказала сексуално насилие в случая в Каблешково

Прокуратурата не е неглижирала случая с предполагаемо насилие и блудство над дете в детска градина в град Каблешково, по него се работи приоритетно, увери на брифинг днес представителят на прокуратурата в Бургас Мария Маркова.

Все още няма констатация извършено ли е престъпление и от кого, обобщи районният прокурор.

Комплексната съдебно-медицинска експертиза е установила наранявания по ноктите на момичето, но не и по половите органи. Възможно е нараняванията по пръстите да са от притискане на твърд предмет и да са получени извън детската градина, е заключението на експерти.

Нещо повече - има разминаване в медицинските заключения относно блудствените действия. Документи, предоставени от семейството преди разследването, получени от частни прегледи, установяват разкъсване на химена на 4-годишното момиченце. Назначената от разследващите медицинска експертиза обаче опровергава това. Затова е взето решение за назначаване на втора независима съдебно-медицинска експертиза, тя не е готова, стана ясно на брифинга днес.

Арестувани и обвиняеми по случая няма, тъй като разследването все още е в ход и не са намерени неопровержими доказателства за престъпление. Следствието се води за извършени блудствени действия. То е започнало през януари след сигнал на майката на детето.

Разпитани са много свидетели. Детето сега не посещава детската градина, а впечатленията на социалните са, че семейството е много добро. Не е готова съдебно-психиатричната експертиза, която да каже доколко показанията на детето са достоверни.

Няма данни за стари престъпления на възпитателката, която семейството на детето от Каблешково обвинява във физическо и сексуално насилие. Тя е разпитана и отрича обвиненията.

Разследването е забавено заради недостиг на лекари, които да правят експертизите.