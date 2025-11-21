Съдия Светла Даскалова ще гледа делото на Благомир Коцев във Варна

Делото срещу кмета Благомир Коцев във Варненския окръжен съд ще се гледа от съдия Светла Даскалова. Тя бе избрана на случаен принцип сред 16 магистрати.

До тук се стигна, след като Върховният касационен съд прати делото на Коцев във Варна. Съдия Снежина Колева от Софийския градски съд сезира ВКС да определи друг съд, който да гледа делото, тъй като всички петима подсъдими, както и голямата част от свидетелите са от този град.

След като вече е определен и съдия-докладчик, се очаква да бъде разгледана молбата на варненския кмет за промяна на мярката му за неотклонение. Той престоя в ареста повече от четири месеца, като преди седмица бе преместен в Софийския затвор.

Благомир Коцев е подсъдим за престъпен сговор, подкупи и принуда, заедно с общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесмена Ивайло Маринов и шефката на канцеларията на кмета Антоанета Петрова. Прокуратурата смята, че участие има и неизвестен досега депутат от 51-ото Народно събрание. Именно неговото присъствие бе причината делото да се гледа в София.

Съдия Снежина Колева от СГС написа в мотивите си, че няма как споменаването на депутат да е основание за специалната подсъдност на делото в градския съд, тъй като няма лице с имунитет, което да е привлечено като обвиняем.