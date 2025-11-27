Съдът във Варна решава да пусне ли Благомир Коцев от ареста

Окръжният съд във Варна решава днес да освободи ли от ореста кмета на града Благомир Коцев.

Делото за мярката на градоначалника, който е в ареста от 8 юли, е насрочено за 13,30 часа.

Коцев беше преместен във варненския затвор в понеделник, след като ВКС прати делото срещу него в морската столица.

В неделя Общинската избирателна комисия на Варна се събра на извънредно заседание, за да разгледа сигнал, в който се иска предсрочно прекратяване на мандата на Коцев. От ОИК обаче решиха, че ще искат допълнителна информация от Община Варна във връзка с отпуската, използвана от Благомир Коцев.