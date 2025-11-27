Съдът във Варна решава да пусне ли Благомир Коцев от ареста

OFFNews 27 ноември 2025 в 08:09 580 1
Кметът на Варна Благомир Коцев

Снимка БГНЕС/архив
Кметът на Варна Благомир Коцев

Окръжният съд във Варна решава днес да освободи ли от ореста кмета на града Благомир Коцев. 

Делото за мярката на градоначалника, който е в ареста от 8 юли, е насрочено за 13,30 часа.

Коцев беше преместен  във варненския затвор в понеделник, след като ВКС прати делото срещу него в морската столица. 

В неделя Общинската избирателна комисия на Варна се събра на извънредно заседание, за да разгледа сигнал, в който се иска предсрочно прекратяване на мандата на Коцев. От ОИК обаче решиха, че ще искат допълнителна информация от Община Варна във връзка с отпуската, използвана от Благомир Коцев. 

    1505

    1

    СребъренЛок

    27.11 2025 в 09:00

    -0
    +0
    Е, за какво беше врътката с Варна, естествено да пуснат корумпето по Коледа. Има ли изненадани? Има радостни и по-голяма част саркастични. Другото е ясно. Правосъдието е за всеки. Ама ние знаем ко е
     
