ОИК-Варна отложи решението за Благомир Коцев. Стотици на протест в защита на кмета (Видео) (Обновена)

Общинската избирателна комисия във Варна започна работа под освирквания и мощен протест.

Днес ОИК трябваше да разгледа три сигнала срещу кмета на морската столица Благомир Коцев при закрити врати и ще реши съдбата му. Но решението дали Коцев да остане на поста бе отложено с 20 гласа "за" и 7 "против".

"Приключи заседанието на ОИК Варна, не е разглеждана точка за освобождаване на кмета! Победа за варненци!", написаха съпартийците на Коцев от "Продължаваме промяната" в профила на партията във фейсбук.

Председателят на ОИК-Варна Велин Жеков обясни, че последният сигнал от петък е допълнение към предходен сигнал и се изисква проверка на нови факти и обстоятелства.

"Насрочването на това заседание беше, за да се извършат процесуалните действия от наша страна, за да се изяснят периоди от време, в които е отсъствал или е заместван Коцев. Няма краен срок кога ще бъде взето крайното решение на ОИК-Варна", обясни Жеков.

Многолюден протест в защита на Коцев се провежда в този момент пред сградата на Двореца на културата и спорта, където заседава комисията. В края на седмицата "Продължаваме промяната-Демократична България" призоваха варненци да упражнят натиск върху комисията, която се готви да отстрани от поста кмета на града.

Демонстрантите издигат плакати „Варна не се продава“ и „Благо е в ареста, защото е кмет“. Те скандират „Свобода“, „Пеевски в затвора“ и „Мутри вън“.

Пред протестиращите бе съобщено, че на заседанието на комисията присъства адвокат на Коцев.

От ПП-ДБ предупредиха, че комисията умишлено се събира в спешен порядък в почивен ден, защото представител от квотата на формацията е уведомил за отсъствие през уикенда. Така мнозинството може да гласува за отстраняването на Благомир Коцев, преди провеждането на поредното съдебно заседание идния четвъртък. На него ще се гледа мярката за неотклонение от Варненския окръжен съд.

След разразяването на скандала ГЕРБ поиска от своите представители в ОИК да не гласуват за отстраняването на варненския кмет. Това стана след заседание на Изпълнителната комисия след консултации с лидера Бойко Борисов.