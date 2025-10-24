Прокурорската колегия най-сетне забеляза случая с пребития с чук Иво Илиев

Пет дни след като бившият зам. градски обвинител на София Иво Илиев бе пребит жестоко с чук Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет излезе с позиция, с която "категорично осъжда недопустимото физическо нападение".

"Считаме, че това е посегателство не само срещу прокурор Илиев, но и срещу Прокуратурата на Република България, съдебната власт и върховенството на закона. Изразяваме увереност, че компетентните органи възможно най-скоро ще установят извършителя на това недопустимо от човешка и морална гледна точка действие и срещу него ще бъде приложен законът с цялата му строгост", гласи позицията.

Изказва се и подкрепа и съпричастност към прокурор Илиев и неговото семейство.

Малко преди това и правосъдният министър Георги Георгиев коментира инцидента.

"Посегателството върху един български прокурор е посегателство върху българската правораздавателна система. Защото мнозина могат да се запитат кой може да бъде следващият. Затова, единни, всички заедно трябва да покажем решителна реакция", посочи министърът.

След нападението правосъдното министерство осигури охрана за Илиев, семейството му и негов колега.

Вчера съдията от Софийския градски съд Владислава Цариградска обвини "говорителите по сутрешните блокове", че се опитват да втълпят на обществото - извършителят е някой като "Червения пират", т.е. психично болен.