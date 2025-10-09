Прокуратурата в Пловдив: Еротична моделка е заработила 2 800 000 долара за година

OFFNews 09 октомври 2025 в 19:58 1121 2
Камера

Снимка Getty Images
Задръжаните са набирали еротични модели

Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми и задържа четирима мъже за участие в организирана престъпна група за пране на пари. 

"Събраните доказателства сочат, че част от обвиняемите се занимавали с набиране на кандидатки за еротични модели, на които създавали профили в еротичен сайт, но плащанията от клиентите пренасочвали към свои банкови сметки. По този начин например, без знанието на една от младите жени, били отклонени заработените от нея в рамките на година 2 800 000 щатски долара. Недекларираните средства те влагали в покупка на недвижими имоти, злато, луксозни автомобили и др. Провежда се разследване с оглед събиране на данни за пране на пари и данъчни престъпления" - съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

На 7 октомври в Пловдив е проведена специализирана полицейска операция на служители от отдел „Икономическа полиция“ към ОД на МВР-Пловдив под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив. Четиримата обвиняеми са задържани след извършени процесуално-следствените действия, при които са били иззети пари - в евро и лева, компютърни конфигурации, телефони и други веществени доказателства.

Четиримата са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. На 10 октомври Окръжна прокуратура-Пловдив ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

    Constanza

    09.10 2025 в 20:42

    Защото, когато не командва, попада в затвора.

    Незначителен червей

    09.10 2025 в 20:28

    Дъщерята на Спилбърг също е еротичен модел и казва че така прави хората щастливи и живота придобива смисъл когато се чувстваш потребен. Не можеш да излъжеш честният човек. Защо истинските хора са винаги на опашката на обществото а гнойта командва всички?
     
