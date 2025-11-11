Прокуратурата разпореди експертиза на клипа с прегазеното куче

Софийска районна прокуратура разпореди да бъдат разпитани свидетели, да се направи техническа експертиза на видеото, което показва прегазването на кучето Мая, и ветеринарно-медицинска експертиза.

Вчера СРП образува досъдебно производство за проявената жестокост.

За нея прокуратурата е уведомена от 3 Районно управление на МВР.

За инцидента в столичния квартал "Разсадника" сигнализираха зрители на БНТ, които разказаха как лекар умишлено е минал през животното, докато спи.

За подобно престъпление Наказателният кодекс предвижда затвор от 1 до 5 г. и глоба от 1000 лв. до 5000 лв.