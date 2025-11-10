СРП образува производство по случая с прегазеното куче в София

OFFNews 10 ноември 2025 в 21:17 307 0
БГНЕС/Стефан Василев Софийска районна прокуратура

Снимка БГНЕС/Стефан Василев
Софийска районна прокуратура

Софийска районна прокуратура е образувала досъдебно производство по чл. 325 б от Наказателния кодекс по случая с прегазено с автомобил куче в София.

Затова разговарях с административния ръководител прокурор Малчев, написа във Фейсбук правосъдният министър Георги Георгиев.

"Припомням, че само преди 4 месеца по мое предложение именно заради ужасяващи случаи на садистично отношение към животни бяха направени промени в Наказателния кодекс. Завишихме наказанието „лишаване от свобода“ до 5 години, при проява на жестокост, която е причинила смърт или тежко увреждане и до 8 години, когато е установен умисъл и деянието е извършено по особено мъчителен за животното начин", пише той.

