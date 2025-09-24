Президентският съветник Пламен Узунов осъди прокуратурата за трети път

Съветникът на президента по правни въпроси Пламен Узунов осъди прокуратурата заради незаконно обвинение. Обезщетението, което трябва да му плати държавното обвинение, е 100 000 лв., съобщиха от "Дондуков" 2 за Нова тв.
Узунов и бизнесменът Πлaмeн Бoбoĸoв бяха обвинени в престъпен сговор за това, че президентският съветник е предоставял информация на Бобоков за политическото положение в Либия и Украйна. През юни 2020 г. прокуратурата разпространи скрийншотове на съобщения между двамата. Тогава закритата вече Специализирана прокуратура обясни решението си да представи публично материалите с големия обществен интерес. А в президентството нахлуха служители на закритото вече бюро за защита на свидетелите към главния прокурор. Акцията доведе до протести срещу правителството на Бойко Борисов и Иван Гешев.
Тогава Пламен Узунов коментира, че целта е да се навреди на президента Румен Радев, а той се ползва за средство.
По-късно се оказа, че арестът му е незаконен, след като бе установено, че нe e билa нaлицe нитo eднa oт зaĸoнoвитe пpeдпocтaвĸи зa тoвa, вĸлючитeлнo дaнни дa e извъpшил пpecтъплeниe. Той бе задържан на 9 юли 2020 г. по обвинение в търговия с влияние.
Междувременно двамата Пламеновци осъдиха на два пъти прокуратурата за бездействие и получиха обезщетения.
Сега съдът е приел, че прокуратурата и тогавашният й ръководител Иван Гешев са нарушили презумпцията за невиновност като в публичните си изяви Гешев е обявил за виновен Узунов без това да бъде официално постановено.
По-късно прокуратурата прекратява делото. И така се оказва, че демонстративното нахлуване за претърсване в президентството през лятото на 2020 г. и задържането на Пламен Узунов, както и воденото разследване срещу него са незаконни и са му причинили сериозни вреди.
Здравословното му състояние се е влошило, името му е било накърнено, престижът му на държавен служител от най-високите нива на държавната йерархия - също.
Неоснователно е бил лишен от допуск до класифицирана информация, от ловното си оръжие и възможност да ловува, забранено му е било да пътува в чужбина и това е затруднило служебните му функции на президентски секретар по правни въпроси.
Съдът е приел, че това публично опозоряване и обвинение в тежки престъпления, които не е извършил, са довели Пламен Узунов до високи нива на стрес и до тежки хронични заболявания, които трябва да бъдат контролирани доживот.
Решението може да се обжалва пред Софийския апелативен съд в двуседмичен срок.
24.09 2025 в 10:24
