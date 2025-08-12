Претърсват жилища и офиси на българска фирма, продавала оръжие на Русия

Екип от следователи на Националната следствена служба (НСлС) извършва претърсвания и изземвания в жилища и офиси в София и страната, съобщиха от прокуратурата.

Разследването е в изпълнение на молба за правна помощ на Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ).

Молбата е свързана с разследване на корупционни престъпления в Украйна, извършени при търговия с оръжие на завишени цени.

В претърсванията участват множество следователи от НСлС, служители на ГДБОП-МВР и на Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" (ГДЖСОБТ).

Действията в изпълнение на молбата за правна помощ се извършват под надзора на Върховна касационна прокуратура.

Според информация на в. "24 часа" се претърсват офиси на големия оръжеен търговец Сейдж Консултантс АД, чиито собственици са Христо Христов и Ганчо Христов. Сигналът на НАБУ е, че българската компания е продавала оръжие на Русия, заобикаляйки санкциите. В същото време е завишила цените на спец продукцията за Украйна.

За бизнесмена Христо Христов преди няколко години стана ясно, че си е купил суперлуксозно имение в Бевърли Хилс за 34,6 милиона долара.