Пак прекъснаха гледането на мярката на 15-годишния, убил с нож връстник: Този път му прилоша, закараха го в ''Пирогов''

Съдът гледа мярката на 15-годишния, обвинен в убийство с нож на свой връстник в столичен мол на 19 октомври.
Съдебното заседание беше прекъснато малко след началото, защото се търси специалист, който да подпомогне участието на обвиняемия заради проблеми с говора, съобщава БНТ.
Налага се задържаното за инцидента момче да бъде подпомогнато от специалист - логопед, за да продължи участието си в съдебния процес. Заседанието се гледа при закрити врата. На мярката за неотклонение присъства и бащата на подсъдимия, пише БТА.
"Снощи се видяхме с момчето, каза че съжалява", заяви пред журналисти служебният адвокат Николай Манчев, защитник на подсъдимия, предаде Нова тв.
Контактът с детето е труден, трудно е да общува, да говори и да дава изявления. Това е физиологичен проблем, чакат се специалисти, които ще окажат съдействие, уточни Манчев.
След близо час се намери логопед и заседанието продължи, съобщи националната телевизия. Малко след 20 часа обаче заседанието беше прекъснато отново - този път на момчето му прилошало и се наложи медицински екип да го изведе от съдебната зала. Обвиняемият е откаран в "Пирогов", където ще му бъдат направени изследвания.
На 19 октомври момче на около 15 години беше намушкано в столичен търговски център. Момчето бе транспортирано до болница "Н.И.Пирогов", но по-късно от лечебното заведение съобщиха, че е починало. Задържано по случая беше друго 15-годишно момче, уточниха тогава от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
510
9
21.10 2025 в 21:26
Питекус заблатакис тоест.
3146
8
21.10 2025 в 21:01
24568
7
21.10 2025 в 20:47
детето по дирите е тръгнало
10953
6
21.10 2025 в 20:14
Иначе след 10г ще идват ООН да ни спасяват от радикални екскременти...
10953
5
21.10 2025 в 20:09
Палестинец от ивицата "Христо Ботев"
Въоръжен и надъхан,от малък...
-7400
4
21.10 2025 в 19:23
-7400
3
21.10 2025 в 19:23
142
2
21.10 2025 в 19:15
20429
1
21.10 2025 в 18:39
Нали е заплашвал жертвата със съобщения? Да го разпитват писмено! Или с емотикони!
ПП–ДБ внесе сигнал до Върховна прокуратура за натиск върху свидетели от служители на КПК
Русия отбеляза рекорд по осъдени за държавна измяна
По 15 000 лв. ще получат наследниците на жертвите от наводненията в Бургаско
Над 6 млн. лв. за национални програми в образованието отпусна Министерски съвет
15-годишното момче е намушкано в сърцето. Убитият пръв нанесъл удари