Пак прекъснаха гледането на мярката на 15-годишния, убил с нож връстник: Този път му прилоша, закараха го в ''Пирогов''

Първо заседанието бе прекъснато, за да се открие логопед, който да помогне на обвиняемия да говори пред съда, а после, защото му стана лошо

OFFNews 21 октомври 2025 в 18:25 10133 9
Обвиняемият влиза в съда

Обвиняемият влиза в съда
Обвиняемият влиза в съда

Съдът гледа мярката на 15-годишния, обвинен в убийство с нож на свой връстник в столичен мол на 19 октомври.

Съдебното заседание беше прекъснато малко след началото, защото се търси специалист, който да подпомогне участието на обвиняемия заради проблеми с говора, съобщава БНТ.

Налага се задържаното за инцидента момче да бъде подпомогнато от специалист - логопед, за да продължи участието си в съдебния процес. Заседанието се гледа при закрити врата. На мярката за неотклонение присъства и бащата на подсъдимия, пише БТА.

"Снощи се видяхме с момчето, каза че съжалява", заяви пред журналисти служебният адвокат Николай Манчев, защитник на подсъдимия, предаде Нова тв.

Контактът с детето е труден, трудно е да общува, да говори и да дава изявления. Това е физиологичен проблем, чакат се специалисти, които ще окажат съдействие, уточни Манчев.

След близо час се намери логопед и заседанието продължи, съобщи националната телевизия. Малко след 20 часа обаче заседанието беше прекъснато отново - този път на момчето му прилошало и се наложи медицински екип да го изведе от съдебната зала. Обвиняемият е откаран в "Пирогов", където ще му бъдат направени изследвания.

На 19 октомври момче на около 15 години беше намушкано в столичен търговски център. Момчето бе транспортирано до болница "Н.И.Пирогов", но по-късно от лечебното заведение съобщиха, че е починало. Задържано по случая беше друго 15-годишно момче, уточниха тогава от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

    sandman

    21.10 2025 в 21:26

    Типичен представител на "държавата".

    Питекус заблатакис тоест.

    1215

    21.10 2025 в 21:01

    Мустакатият бояджия май правилно се е ориентирал навремето.

    dolivo

    21.10 2025 в 20:47

    мръсен мангал е баща му

    детето по дирите е тръгнало

    DARTH VADER

    21.10 2025 в 20:14

    Стени около гетата и строг пропускателен режим...
    Иначе след 10г ще идват ООН да ни спасяват от радикални екскременти...

    DARTH VADER

    21.10 2025 в 20:09

    Не може да комуникира на български,но носи нож в себе си...
    Палестинец от ивицата "Христо Ботев"
    Въоръжен и надъхан,от малък...

    Gunteer

    21.10 2025 в 19:23

    Едно е напълно сигурно - при диктатура на пролетариата по-простият оцелява!

    Gunteer

    21.10 2025 в 19:23

    Логопед, защото не може да се изразява, като всеки малоуминк. Имаше едни от същите изверги, които ги бяха хванали в Германия, и те не можеха да изразяват. Правиха им тестове тогава, оказа се, че са малоумни. Прояви от този тип са характерни единствено за малоумни, и това е най-плашещото. Защото всеки двадесети, или не знам кой си там, не е такъв.

    Октим

    21.10 2025 в 19:15

    Не беше нужно това потвърждение, че изрода е дефект на природата по всякакви показатели! Деянието му показва всичко!

    случайно прочетох

    21.10 2025 в 18:39

    Логопед или преводач?
    Нали е заплашвал жертвата със съобщения? Да го разпитват писмено! Или с емотикони!
     
