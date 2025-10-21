Пак прекъснаха гледането на мярката на 15-годишния, убил с нож връстник: Този път му прилоша, закараха го в ''Пирогов''

Съдът гледа мярката на 15-годишния, обвинен в убийство с нож на свой връстник в столичен мол на 19 октомври.

Съдебното заседание беше прекъснато малко след началото, защото се търси специалист, който да подпомогне участието на обвиняемия заради проблеми с говора, съобщава БНТ.

Налага се задържаното за инцидента момче да бъде подпомогнато от специалист - логопед, за да продължи участието си в съдебния процес. Заседанието се гледа при закрити врата. На мярката за неотклонение присъства и бащата на подсъдимия, пише БТА.

"Снощи се видяхме с момчето, каза че съжалява", заяви пред журналисти служебният адвокат Николай Манчев, защитник на подсъдимия, предаде Нова тв.

Контактът с детето е труден, трудно е да общува, да говори и да дава изявления. Това е физиологичен проблем, чакат се специалисти, които ще окажат съдействие, уточни Манчев.

След близо час се намери логопед и заседанието продължи, съобщи националната телевизия. Малко след 20 часа обаче заседанието беше прекъснато отново - този път на момчето му прилошало и се наложи медицински екип да го изведе от съдебната зала. Обвиняемият е откаран в "Пирогов", където ще му бъдат направени изследвания.

На 19 октомври момче на около 15 години беше намушкано в столичен търговски център. Момчето бе транспортирано до болница "Н.И.Пирогов", но по-късно от лечебното заведение съобщиха, че е починало. Задържано по случая беше друго 15-годишно момче, уточниха тогава от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).