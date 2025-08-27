Никола Бургазлиев недоумявал как пробата му за наркотици е положителна

Обвиняемият за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг с петима пострадали Никола Бургазлиев недоумява как пробата му за наркотици е дала положителен резултат, обяви адвокатът му Галина Колева пред бТВ.

"Погледна ме с едни неразбиращи очи. Попита как е възможно. Отговорих му, че аз не мога да оспоря резултати на вещи лица, но мога да поискам проверка и втора експертиза", коментира адвокат Колева.

Младежът е категоричен, че не употребява наркотици и бил напълно спокоен за пробата си, когато чакал повече от 2 часа да го тестват.

Резултатите от положителната проба на 18-годишния Бургазлиев бяха обявени от окръжния прокурор на Бургас Георги Чинев вчера. Обвинителят обясни, че това дава основание момчето да се разследва за умишлено престъпление, което означава и по-тежко наказание, ако бъде признат за виновен.

Бургазлиев помете с взето под наем електрическо АТВ 35-годишната Христина Здравкова и детето й Мартин. Жената е в кома, без изгледи да оживее. Марти бе докаран с хеликоптер за лечение в "Пирогов", като лекарите са предпазливи за изгледите му да се възстанови.

Адвокат Колева посочи, че според Бургазлиев педалът на газта на АТВ-то е "залепнал", а спирачката не е сработила.

"След като е взел под наем тази въпросна процесна количка, в момента, в който е потеглил и е трябвало да слезе от тротоара, защото пунктът за наемане на колички е бил в насрещното движение – количката е друснала, след което той е загубил управление и възможността да я управлява. Каза, че педалът за газта е залепнал и спирачката не се е задействала. Всичко се е случило за 3 до 4 секунди", заяви тя.

На записи от охранителни камери се вижда как количката се качва на тротоара с висока скорост веднага след потегляне. Тепърва ще се установява дали има някаква техническа повреда.

Адвокатката твърди още, че родителите на Бургазлиев - полицаи в Несебър, не могат да окажат влияние на разследването. То бе преместено в Националната следствена служба точно заради съмнения, че ще бъде повлияно.

Според Колева майката и бащата на младежа са "изключително свестни хора, държавни служители цял живот, дългогодишни служители на МВР".