КС внезапно се разбърза: Допусна жалбата на ''Величие'', МЕЧ и ''Възраждане'' за избора на правителството

Конституционният съд допусна за разглеждане по същество жалбата на партия „Величие“, подкрепена от депутати от "Морал, единство, чест" (МЕЧ) и "Възраждане", относно избора на правителството, съобщиха от съда.

В заседанието са участвали всички съдии, а определението е прието единодушно, предаде БТА.

КС отклони искането за тълкуване на Конституцията относно въпросите дали са валидни решенията на Народното събрание, приети с гласовете на народни представители, чийто избор е признат за незаконен от КС, могат ли такива решения да породят правни последици, ако без тези гласове не е налице изискуемото по Конституцията мнозинство за избор на министър-председател, структура и състав на Министерския съвет“ и следва ли решенията за избор на министър-председател, структура и състав на Министерския съвет от 16.01.2025 г. да бъдат обявени за невалидни, посочват от КС.

Конституционните съдии се мотивират, че правният проблем в първото питане не изисква тълкуване на посочените конституционни разпоредби, а засяга правното действие във времето на решенията на самия Конституционен съд за законност на народни представители. Поради това искането е оставено без разглеждане.

По втория въпрос в жалбата от КС посочват, че не е мотивиран с твърдяна неяснота на конституционна разпоредба, което е една от предпоставките за даване на задължително тълкуване.

Относно третия въпрос мотивът е, че съдът не може да упражнява контрол за конституционосъобразност на актове на Народното събрание чрез правомощието си за задължително тълкуване на Конституцията, какво е искането на вносителите на жалбата.

Същевременно КС допусна за разглеждане и жалбата, внесена от „Величие“, МЕЧ и "Възраждане" относно избора и дейността на Номинационната комисия, сформирана за избора на членове на Комисията за противодействие (КПК) на корупцията, съобщиха от съда. В заседанието са участвали всички конституционни съдии и определението е прието единодушно.

В края на юли месец Парламентарната комисия по превенция и противодействие на корупцията прие с 10 гласа „за“ и пет „против“ да конституира Номинационна комисия, чиято задача е да избере ръководство на КПК. Впоследствие номинационната комисия изслуша кандидатите за членове на КПК - юристите Аделина Натина-Зиколова, Мария Даскалова, Петър Коев и Стоян Петков.

По-рано днес КС реши, че председателят на Народното събрание няма правомощие да преценява установените в закон изисквания, при които е допустимо провеждането на национален референдум, и да отклонява предложение, направено от субект, овластен със закон. Това правомощие принадлежи единствено на парламента. Става въпрос за решението на Наталия Киселова да не допусне за обсъждане предложението на президента Румен Радев да се проведе референдум за това кога да влезе България в еврозоната.