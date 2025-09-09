Инцидентът с АТВ: Прокуратурата повдигна ново, по-тежко обвинение към Никола Бургазлиев

Прокуратурата повдигна ново, по-тежко обвинение срещу 18-годишния Никола Бургазлиев - за умишлено престъпление.

Момчето предизвика инцидента с АТВ в курорта "Слънчев бряг", като помете петима души. Най-тежко пострадаха жена на 35 г., която по-късно почина от раните си, и детето й на 5 г., което се бори за живота си в "Пирогов".

Окръжният прокурор Георги Чинев обясни, че обвинението срещу Бургазлиев е за причиняване на смърт на един човек и телесни повреди на повече от едно лица, като деянието е извършено след употребата на наркотици.

Предвиденото от законодателя наказание за това е от 13 до 20 г. зад решетките или доживотен затвор.

„Основната експертиза, която е решаваща в случая, е автотехническата експертиза. Извършени са два огледа на АТВ-то. Първият е извършен в Бургас още преди возилото да бъде транспортирано в София. След това обстойно е изследвана спирачната система“, каза Мариан Маринов, следовател от Националната следствена служба.

Очаква се експертизата след аутопсията на пострадалата за причините за настъпилата смърт.