И Софийският апелативен съд обяви Сарафов за незаконен главен прокурор

OFFNews 20 октомври 2025 в 21:54 2731 1
Сарафов

Снимка БГНЕС
Борислав Сарафов

Борислав Сарафов няма правомощия да иска възобновяване на дела, защото мандатът му като изпълняващ функциите на главен прокурор е изтекъл. Това се посочва в определение на тричленен състав на Софийския апелативен съд.

"Правомощията на и. ф. главен прокурор се прекратяват по силата на чл. 173, ал. 15 от ЗСВ след изтичане на шестмесечния срок от влизане в сила на тази разпоредба, поради което искане за възобновяване на наказателно дело, депозирано от и. ф. главен прокурор след 21.07.2025 г., не може валидно да сезира съда" - пише в определението на Апелативния съд.

Определението не подлежи на касационно обжалване и протестиране. Препис от определението е изпратено на ВКП за сведение.

В началото на октомври Върховният касационен съд обяви Борислав Сарафов за незаконен главен прокурор, който няма право да сезира ВКС. В две разпореждания съдът приема, че след 21 юли 2025 г. той изпълнява функцията, без да има право на това.

    Незначителен червей

    21.10 2025 в 00:37

    И какво от това. Той си царува човека. Булгар Булгар. Не евро да въведем ,Ами 8 милиона немски глави ще ни направят култивирана нация
     
