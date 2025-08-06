Домашен арест за жестокия убиец на бездомно куче в Тетевен

Районният съд в Тетевен определи мярка за неотклонение „домашен арест“ на 39-годишния Н.Н., причинил по жесток начин смърт на куче, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

С постановление на прокуратурата Ловеч убиецът на кучето е привлечен като обвиняем за извършено от него тежко умишлено престъпление.

На 4 август в квартал „Полатен” в Тетевен обвиняемият на публично място е проявил жестокост към гръбначно животно - куче, неустановена собственост, като му е причинил противозаконно смърт по особено мъчителен начин и с особена жестокост чрез нанасяне на удар с метална бухалка, посочват от съда.

За това престъпление предвижданото наказание е лишаване от свобода от две до осем години и глоба от 2000 до 10 000 лв.

Обвиняемият е неосъждан, признал е вината си и е съдействал на разследването, поради което съдът е определил спрямо него мярка за неотклонение "домашен арест".

Прокуратурата ще прецени дали да протестира определението в законовия 3-дневен срок, става ясно от прессъобщението.