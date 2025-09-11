Делото срещу двамата, нападнали момче до станция на метрото, влиза в съда

Прокуратурата внесе обвинителния акт срещу двама младежи на 15 и 20 г., които ограбиха 17-годишен, след като го заплашиха.

Случаят е от 30 декември 2024 г. и е станал до метростанция „Хан Кубрат“. Тогава двамата взели от момчето 120 лв.

Обвиняемите застанали пред момчето. Единият държал лютив спрей, а другият - нож.

„Дай парите, че ще те наръгаме или ще те напръскаме“, заплашили те момчето.

То дало всичко, с което разполагало, а нападателите си тръгнали.

По време на разследването са направени експертизи и са разпитани свидетели, които посочили двамата за автори на деянието. Предстои делото срещу обвиняемите да продължи в Софийски районен съд.