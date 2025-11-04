Данъчен получи условна присъда за подкупи

Главен инспектор в дирекцията на НАП в София получи условна присъда за подкупи. Решението е на Софийския градски съд, който осъжда данъчния на 3 г. условно с 5-годишен изпитателен срок и глоба от 3000 лв.

Инспекторът е признат за виновен за това, че на два пъти е поискал и веднъж е получил подкуп от представител на фирма. В първия случай, през 2021 г. той взел 3000 лв. от пълномощник на фирма, за да не налага на дружеството обезпечителни мерки след данъчна ревизия.

На 10 февруари 2022 г. в сградата на НАП в Ихтиман данъчният поискал от пълномощника на същата фирма подкуп от 7000 лв., за да състави ревизионен доклад на дружеството, в който да запише, че данъчните му задължения са само за 6000 лв., макар в действителност да били по-големи, съобщи правният сайт "Лекс".

Данъчният бе задържан при акция на полицията в Ихтиман през април 2022 г. От присъдата обаче става ясно, че той не е бил задържан при получаването подкупа от 7000 лв., който е поискал, тъй като няма такова обвинение и произнасяне на съда.

Инспекторът обаче е признат за виновен за това, че в продължение на две години е съставил 20 неверни протокола по различни проверки и данъчно-ревизионни производства, за което му е наложена условна присъда. Освен това му е наложена и забрана да заема държавна или общинска длъжност в данъчната администрация за 3 г. Данъчният трябва да плати и разноските по делото, които са за 2300 лева.

Присъдата не е окончателна и може да се атакува пред Софийския апелативен съд.