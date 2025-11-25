Борислав Панев ще лежи 20 г. в затвора за убийството на швейцарски бизнесмен

Борислав Панев окончателно получи 20 г. затвор за убийството на швейцарския бизнесмен Удо Ланге, съобщиха от прокуратурата, след като Панев е отказал да обжалва присъдата.
Миналата година Окръжният съд в Перник осъди 58-годишния мъж на 20 г. зад решетките и да плати 1 млн. лв. обезщетения на близките на убития. Преди 6 месеца пък присъдата беше потвърдена на втора инстанция.
Удо Ланге беше убит преди 3 г. в гаража на дома си във вилно селище "Делта хил" край пернишкото село Кладница. Той беше собственик на завода за силиконови изделия в Перник и е женен за българската Елизабет Ланге.
Причината за смъртта на швейцарския бизнесмен е интоксикация с хлороформ, установиха разследващите. Борислав Панев е близък на семейството и има лични и професионални отношения със съпругата на жертвата Елизабет Ланге. От няколко години той работил за семейния бизнес на Ланге, свързан с двете пекарни на семейството.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Family look за Коледните празници: елегантност и комфорт в едно - бордо, уютен шик и меки плетива
Борисов внезапно ''защити'' Благомир Коцев. Каква е играта
Съдът на ЕС: Сключени в чужбина еднополови бракове се признават и в страните, където не са законни
Патриархът настоява да простим на убийците и безбожниците от Народния съд