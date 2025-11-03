Бабаит удари шамар и счупи черепа на жена заради леко ПТП в София

OFFNews 03 ноември 2025 в 14:27 1019 1
Побойник

Бабаит удари шамар на жена заради леко пътнотранспортно произшествие, но от удара дамата паднала и си счупила черепа.

Инцидентът е от последния ден на октомври на столичния бул. "България" в ранния след обед.

56-годишният мъж бил агресивен, а деянието е извършено по хулигански подбуди, съобщават от прокуратурата.

Образувано е досъдебно производство по член от Наказателния кодекс, който предвижда затвор от 2 до 10 г.

Мъжът е задържан за до 72 часа и предстои да бъде поискан постоянен арест.

    2970

    1

    Джендо Джедев

    03.11 2025 в 14:33

    -0
    +0
    "В България има достатъчно добри закони против насилието срещу жени, не ни трябва Истанбулска конвенция!". ;)

    То и Закон за Движението по Пътищата има, ама ей го на какво е дереджето по родните друмища - касапница.
     
