Бабаит удари шамар и счупи черепа на жена заради леко ПТП в София

Бабаит удари шамар на жена заради леко пътнотранспортно произшествие, но от удара дамата паднала и си счупила черепа.

Инцидентът е от последния ден на октомври на столичния бул. "България" в ранния след обед.

56-годишният мъж бил агресивен, а деянието е извършено по хулигански подбуди, съобщават от прокуратурата.

Образувано е досъдебно производство по член от Наказателния кодекс, който предвижда затвор от 2 до 10 г.

Мъжът е задържан за до 72 часа и предстои да бъде поискан постоянен арест.