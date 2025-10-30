5 кг злато за Гешев, 1 кг за спецпрокурора ''Митко'': Бившата на Пепи Еврото свидетелства срещу него

Бившата съпруга на Петьо Петров–Еврото – Любена Павлова, даде показания по делото срещу него за документна измама в особено големи размери, предаде Actualno.com.
Днес в съдебната зала в София бившата на Пепи Еврото разказа подробно как през 2020 г. е получила от закритата вече спецпрокуратура два кашона със злато, принадлежащи на семейството на бизнесмените Илия и Явор Златанови, и как след това ценностите са били разделени.
Павлова обясни, че Петров ѝ наредил "да отиде до прокуратурата да вземе нещо“. Тя пристигнала в сградата с придружител и шофьор, където служител изнесъл на количка два запечатани кашона. На място били и Илия Златанов с адвокати. Кашоните били натоварени в колата и откарани до ресторант "Осемте джуджета", където били Петров и Златанов. Там кашоните били оставени в офиса на Петров, пише изданието.
"След това Златанов си тръгна с единия кашон, а ние с Петьо прибрахме другия у дома. Вътре имаше златни монети", разказа Павлова.
По думите ѝ Петров ѝ казал да отдели две купчини – едната пет килограма, другата един килограм. "По-голямата (бел.ред. 5 кг), каза, е за Иван Гешев, а по-малката (1 кг) – за спецпрокурора Митко“, заяви тя. На въпрос на съда кой е "Митко", Павлова отговори, че не знае. От думите ѝ стана ясно, че останалото количество у Петров е било около 12 килограма злато.
Според обвинението Петров е използвал осем фалшиви фактури и подправен договор за отговорно пазене, за да получи общо имущество за над 1,3 млн. лв. – 147 златни монети, едно еднокилограмово златно кюлче и 550 000 евро, собственост на семейство Златанови.
Делото е свързано с неправомерно отнети от семейство Златанови през 2019 година големи суми пари, злато и скъпи монети. Историята видя бял свят, благодарение на разследването на "Антикорупционен фонд" "Осемте джуджета" година по-късно, но до дело срещу бившия следовател се стигна едва, след като той изчезна, отбелязва БНР.
В съдебната зала стана ясно също, че Павлова е била разпитвана няколко пъти по случая, но едва през 2024 година тя разказва това, което каза днес пред съда. През 2022 и 2023 е отрекла тя и Петьо Петров да имат каквото и да е общо с парите и златото на Златанови.
На въпрос защо обясни, че го е направила под натиска на бившия си съпруг и за да не загуби детето си:
"Аз не си бях виждала детето 2 години", каза Павлова. На въпрос: Някой от прокуратура оказвал ли ви е натиск какво да говорите, отговори: "След Гешев никой. Да свидетелствам срещу Петьо, срещу Сарафов, Русинова, Кирилова и всичките останали".
След отбелязаното от журналисти: "Казахте, че не се страхувате сега, защо?", бившата съпруга на издирвания Петьо Петров, по прякор Еврото, Любена Павлова каза: "Просто не се страхувам, не се. Уморих се да се страхувам. Той срещу мене, каквито компромати имаше, ги пусна".
Според обвинението Петров е използвал фалшиви документи, за да придобие 147 монети на обща стойност над 106 000 лева и едно златно еднокилограмово кюлче за близо 110 000 лева, собственост на Златанов, както и 550 000 евро на роднините му, като общата стойност на имуществото е над 1,3 млн. лева.
В разследването се твърдеше, че част от тази схема са били магистрати от закритата Специализирана прокуратура, действали по указания на Петров, посочва националното радио.
