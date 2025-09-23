Nvidia подготвя рекордна инвестиция от $100 млрд. в OpenAI

Nvidia обяви планове да инвестира до 100 милиарда долара в OpenAI, за да подкрепи изграждането на мащабна инфраструктура за изкуствен интелект, базирана на нейните чипове, съобщава американската телевизия CNBC.

Първата инвестиция от 10 милиарда долара ще бъде реализирана след завършването на първия гигават капацитет, твърди запознат източник.

OpenAI планира да внедри Nvidia системи с мощност от 10 гигавата, равняващи се на между 4 и 5 милиона графични процесора (GPU).

„Това е гигантски проект“, заяви изпълнителният директор на Nvidia Дженсън Хуанг в интервю за CNBC заедно със Сам Алтман и Грег Брокман от OpenAI.

Той подчерта, че това количество GPU е „два пъти повече от миналата година“.

„Трябва да очаквате много от нас през следващите месеци“, заяви Алтман. „Има три неща, които OpenAI трябва да прави добре: трябва да правим страхотни изследвания в областта на изкуствения интелект, трябва да направим тези продукти такива, каквито хората искат да използват, и трябва да разберем как да се справим с това безпрецедентно инфраструктурно предизвикателство.“

Новината веднага се отрази на пазара – акциите на Nvidia скочиха с близо 4%, добавяйки 170 млрд. долара към пазарната ѝ капитализация, която достигна почти 4,5 трилиона долара. Според Брин Толкингтън от Requisite Capital Management сделката е „много добродетелна за Йенсен“, тъй като „Nvidia инвестира 100 милиарда долара в OpenAI, които след това OpenAI връща обратно на Nvidia“.

Инвестицията ще се реализира постепенно, като Nvidia ще остане „предпочитан“ доставчик на OpenAI за чипове и мрежово оборудване. Първата фаза е планирана за втората половина на 2026 г. и ще използва системите Vera Rubin от следващо поколение.

Хуанг определи партньорството като „монументално по размер“ и подчерта, че новата инвестиция е „добавка към всичко, което е обявено и договорено“. Партньорството ще допълни вече съществуващите сътрудничества на OpenAI с Microsoft, Oracle, SoftBank и проекта Stargate.

Сделката показва не само задълбочаващата се връзка между двете компании, но и огромните инфраструктурни нужди на OpenAI, което твърди, че вече има 700 милиона активни потребители седмично.