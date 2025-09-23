Лесният начин да останем свързани със света и без смартфон

Смартфоните са неизменна част от ежедневието ни – помагат ни да организираме задачите си, да сме във връзка с близките си и да управляваме работата си в движение. Толкова са интегрирани в живота ни, че вече не говорим за избор, а за необходимост. И все пак има моменти, когато присъствието им може да се окаже неудобство – докато тичаме или спортуваме, по време на официално събитие или делова среща, или просто когато искаме да си подарим малко спокойствие, слагайки дигитална пауза.

В такива ситуации на помощ идва смартчасовникът с LTE свързаност – дискретен, удобен и винаги под ръка. Той не изисква джобове, стои елегантно на китката и ни дава свобода: можем да го сложим в режим на вибрация, да отхвърлим обаждане с едно движение или да се насладим на деня без десетки приложения, които ни разсейват.

Днес на пазара има безброй модели, но не по-малко важно е да изберем и правилния план, с който да ги използваме. Подобно на смартфоните, и този тип устройства разчитат на SIM карта, за да бъдат напълно автономни.

Тази есен Yettel има специално предложение за всички, които искат да се възползват от предимствата на тази комбинация между устройство и услуга – и да направят ежедневието си още по-гъвкаво, свободно и организирано.

multiSIM от Yettel

multiSIM е услуга на Yettel, която позволява един и същ мобилен номер и тарифен план да се използват едновременно на смартфон и смартчасовник. Това означава, че можем да говорим по телефона, да сърфираме в интернет или да получаваме известия директно на китката – дори когато телефонът е далеч от нас.

До 31 октомври 2025 г. Yettel има специално предложение всички, които искат да бъдат винаги свързани. Всеки клиент, който закупи eSIM смартчасовник от магазините на оператора, получава 6 месеца безплатна услуга multiSIM при първа активация. Така часовникът и телефонът работят независимо един от друг, но с един и същ номер – лесно, удобно, практично.

Портфолиото на Yettel включва близо 40 модела eSIM часовници от водещи световни марки. Сред тях са премиум предложения като Apple Watch Ultra 2 и Apple Watch Series 10, стилните и технологично напреднали Huawei Watch 5 LTE и Huawei Watch 4 Pro, иновативните Samsung Galaxy Watch Ultra и Galaxy Watch7, както и достъпният, но функционален Xiaomi Watch 2 Pro LTE. С толкова богат избор всеки потребител може да намери смартчасовник, който да отговаря на личния му стил, нужди и бюджет.

Една услуга за всички часовници

Активацията на multiSIM е бърза и напълно интуитивна. При Apple Watch това става директно през приложението Watch, а при смартчасовници с Android или HarmonyOS – чрез приложението Yettel. Услугата е съвместима с всички устройства, които поддържат eSIM, и осигурява максимално удобство и свобода на движение – без да зависим постоянно от телефона си.

След изтичане на промоционалния 6-месечен безплатен период, multiSIM на Yettel е достъпна на цена от 4,99 лв./ 2,55 евро на месец с ДДС.