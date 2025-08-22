Изгодният начин да останем свързани, когато пътуваме в чужбина

Имаше времена, когато фотоапаратите използваха ленти и снимките от пътуване до далечни места можеха да бъдат видени едва след проявяване във фотото. Ако пък искахме да разкажем на близките си как прекарваме, най-сигурният начин беше телефонната кабина на централния площад и куп монети в джоба.

Днес всичко това звучи като спомен от друг свят. Смартфонът събира в едно фотоапарат, дневник и телефон, заснема с качество, което доскоро беше възможно само за професионалните камери, и ни позволява да споделим кадрите за секунди дори приятелите ни да са на другия край на света. Вече можем да проведем видеоразговор и да споделим стори от пясъчните плажове на Средиземноморието или от някоя заснежена алпийска пътека. Единственият въпрос е как да го правим изгодно, когато сме извън обхвата на мобилния си план.

Как да не губите връзка

За щастие, Yettel предлага изгодни роуминг пакети, които превръщат всяко пътуване в спокойно и свързано изживяване. Цената на дневен пакет с мобилни данни е една и съща за четирите роуминг пакета, важащи извън Европейския съюз – 5,99 лв./ 3,06 евро, като разликата е само в количеството на включените мегабайти.

Представете си например, че сте решили да усетите тръпката от Формула 1 в Монте Карло. Адреналинът е навсякъде – шумът от болидите, публиката по трибуните, яхтите в пристанището – и всичко това може да бъде споделено с близките ви още докато трае състезанието. Или пък сте поели към Андора, за да се потопите в средновековната атмосфера на село Пал – място със запазена каменна архитектура и романтични улички, които сякаш те пренасят в друга епоха. Там всяка къща разказва история, а връзката с интернет позволява тази история да стигне до целия ви списък с приятели за секунди. Дори при най-смелите приключения, като изкачването на алпийския Матерхорн – кацнал на границата между Швейцария и Италия – можете да споделите емоцията още от върха с роуминг пакетите за зона „Други държави в Европа“.

За по-близки маршрути – като зона „Балкани и Турция“, Yettel също има изгодни варианти, като дневните пакети се подновяват и зареждат автоматично с нови мегабайти на всеки 24 часа. Разходката край сините води на Охридското езеро е достатъчна причина за десетки снимки, които веднага да публикувате в социалните мрежи. В Кападокия небето, изпълнено с балони, превръща изгрева в истинска приказка, а интернет връзката прави така, че магията да достигне и до тези, които не са до вас. А ако пътят ви отведе в Белград – градът на дългите вечери и оживените кафенета по крайбрежието на Дунава – отново оставате свързани, без притеснения за сметката след това.

Tомбола с награди

До края на месец август всички абонати на Yettel могат да участват и в специална томбола, като условието е към 31 август в приложението на оператора да са активни всички дневни роуминг пакети за зоните извън ЕС, дори да няма реални пътувания и те да не са били използвани. Петима късметлии ще бъдат избрани на случаен принцип на 15 септември и всеки от тях ще спечели ваучер за пътешествие на стойност 5000 лева. Ето как може да се включите още сега, ако имате договор за мобилен план към телекома:

Влезте в приложението Yettel, като е важно преди това то да бъде обновено до последна версия

В секция „Актуално“ кликнете върху банер „Мечтаното пътуване“

Следват няколко стъпки за активация на пакетите, като е важно да се отбележи, че те се таксуват едва когато абонатът влезе на територията на някоя от държавите в тях.

С роуминг пакетите на Yettel всяко пътуване остава свързано и спокойно – без изненадващи разходи, без прекъсване на връзката и с възможност да споделяме преживяванията си в реално време, където и да сме.