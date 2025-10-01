Илон Мъск готви конкурент на Уикипедия

Предприемачът Илон Мъск се готви да представи конкурент на уеб базирана енциклопедия със свободно съдържание Уикипедия.

Той обяви, че неговият стартъп за изкуствен интелект xAI подготвя платформа, наречена Grokipedia.

Мъск, който е собственик на социална медия Х, каза, че новата услуга ще бъде „огромно подобрение“ спрямо отдавна установената онлайн енциклопедия, чиито статии се създават и редактират от доброволци. Милиардерът от доста време обвинява Уикипедия в политическа пристрастност, твърдейки, че тя отразява леви възгледи, припомня ДПА. Илон Мъск все повече се придържа към десни позиции.

Името Grokipedia произлиза от чатбота Grok на xAI, който Мъск описва като „максимално търсещ истината“.

Grok обаче предизвика известни противоречия през последните месеци, след като отправи антисемитски забележки, които компанията на Илон Мъск отдаде на погрешно програмиране.