Илон Мъск готви конкурент на Уикипедия

OFFNews 01 октомври 2025 в 12:21 215 0
Заместител

Снимка Getty images

Предприемачът Илон Мъск се готви да представи конкурент на уеб базирана енциклопедия със свободно съдържание Уикипедия.

Той обяви, че неговият стартъп за изкуствен интелект xAI подготвя платформа, наречена Grokipedia.

Мъск, който е собственик на социална медия Х, каза, че новата услуга ще бъде „огромно подобрение“ спрямо отдавна установената онлайн енциклопедия, чиито статии се създават и редактират от доброволци. Милиардерът от доста време обвинява Уикипедия в политическа пристрастност, твърдейки, че тя отразява леви възгледи, припомня ДПА. Илон Мъск все повече се придържа към десни позиции.

Името Grokipedia произлиза от чатбота Grok на xAI, който Мъск описва като „максимално търсещ истината“.

Grok обаче предизвика известни противоречия през последните месеци, след като отправи антисемитски забележки, които компанията на Илон Мъск отдаде на погрешно програмиране.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Зарков: БСП и ИТН се страхуват от избори и се нуждаят от това правителство повече, отколкото то от тях