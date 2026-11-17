Ако желаете да отправите пожелания за Никулден на именик или просто на близки за празника, не е нужно те да са дълги и отегчителни, а прости и казани от сърце.

Никулден дата и житие

Св. Николай, архиепископ на град Мир, Мала Азия, живял през четвърти век. Прославил се със своето милосърдие, а също и с мъченията, които претърпял за християнската си вяра. Спасил от смърт войници, моряци, както и дал тайно пари на един беден баща, които били достатъчни, за да омъжи трите си дъщери. Оттам идва и образът му на Дядо Коледа, който подарява на децата подаръци. Св. Николай се празнува два пъти през годината: на 9 май и на 6 декември.

Картичка за имен ден Никулден

Пожеланията за имен ден в България варират от "да ти е живо и здраво името" през "да си жив и здрав" до конкретни просби, които по молитвите на светеца Бог да даде на човека. С такива пожелания за Никулден може да зарадваме някой Николай или Николета. Човек обикновено се радва дори и на малките жестове с пожелания за Никулден.

Картичка за Никулден на дете

Тук вашите пожелания за Никулден вероятно са насочени към това светецът да закриля детето, то да има добри успехи в училище и в живота, както и добри приятели.

Картички за Никулден имен ден

"Нека това красиво име ти носи късмет, Свети Никола да покровителства над теб и попътен вятър да те води право напред!". Това е едно от пожеланията за Никулден, което поздравява имениците с типичните думи като "късмет" и "попътен вятър". "С вяра напред продължавай, от здравето никога не се отдалечавай, пред всяка буря гордо заставай и никога от нищо не се отказвай!" е друго красиво пожелание. "Слагай рибата в тавата и кажи Наздраве!" е твърде прагматично и някои биха коментирали, че принизява значението на празника само до храната.

"Така както Свети Никола Мирликийски Чудотворец е помагал на хората, така и ти дарявай близките с любов и обгрижване". Това е честитка, което вече се приближава до смисъла на празника, който е да се почита паметта на светеца, дарявал цял живот милост на бедните и изпадналите в беда.

Пожелания за Никулден (а и за останалите празници) най-добре да си измислим сами на ръчно направена картичка. Такъв жест ще се оцени много по-високо от фабрично изработените картички с пожелания за Никулден или други празници.

Никулден картички и пожелания - обобщение

Важно е какво пожелаваме и как го пожелаваме, като най-ключово е посланието да е от сърце. Освен за пожелания за Никулден това важи и за останалите сфери в живота. Може и да не сме оратори, но никой не е лишен от възможността да постъпи човешки и да стопли сърцето на свои близки с топли, светли пожелания за Никулден.

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