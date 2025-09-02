Жертвите на земетресението в Афганистан достигнаха 900 души

Жертвите на земетресението в Източен Афганистан са вече 900, а над 3000 са ранените, съобщиха спасителните екипи.

Трусът с магнитуд 6 разтърси страната в неделя (31.08) късно вечерта и разруши цели села, а много хора се оказаха затрупани под развалините на домовете им.

Говорител на Националната служба за управление на кризите, причинени от бедствия в Афганистан, съобщи, че броят на жертвите може да нарасне значително. От ведомството казаха, че трусът е предизвикал свлачища в някои райони, при което цели пътища са били блокирани.

Талибанското правителство в Афганистан призова за международна помощ. Великобритания се отзова на апела и заяви, че отпуска 1,3 милиона долара за спешна помощ на засегнатите семейства. Средствата ще бъдат предадени на ООН за разпределение.

Китай също заяви готовност да предостави подкрепа при бедствия „в съответствие с нуждите на Афганистан и в рамките на своите възможности“. Индия вече е доставила 1000 семейни палатки в Кабул и пренася 15 тона хранителни продукти в провинция Кунар, като днес се очаква да бъдат изпратени още помощи.