Талибаните призоваха за международна помощ след земетресението в Афганистан

Талибанското правителство в Афганистан призова за международна помощ, след като мощното земетресение отне живота на стотици хора и разруши цели села, предаде Си Ен Ен.

Великобритания се отзова на апела и заяви, че отпуска 1,3 милиона долара за спешна помощ на засегнатите семейства. Средствата ще бъдат предадени на ООН за разпределение.

Китай също заяви готовност да предостави подкрепа при бедствия „в съответствие с нуждите на Афганистан и в рамките на своите възможности“. Индия вече е доставила 1000 семейни палатки в Кабул и пренася 15 тона хранителни продукти в провинция Кунар, като днес се очаква да бъдат изпратени още помощи.

По данни на ООН и талибанските власти най-малко 800 души са загинали, а над 2800 са ранени при земетресението.

Трусът от шеста степен по скалата на Рихтер удари в полунощ срещу понеделник. Епицентърът е на 27 км от Джелалабад и е усетен в Кабул, както и в съседен Пакистан. Това задълбочи кризата в страна, тъй като тя вече е тежко засегната от война, глад и съкращаване на външната подкрепа.

Силните дъждове, свлачищата и разрушените пътища затрудняват достъпа на спасителните екипи до отдалечените планински райони, които са най-тежко засегнати.

Междувременно, съкращаването на помощта от САЩ допълнително възпрепятства спасителните операции в страна, която страда от намаляваща международна подкрепа, откакто талибаните поеха властта през 2021 г.