Жертви и ранени в Харков след руска атака тази нощ

Четирима души са убити, а 17 са ранени при руски атаки в украинския град Харков(Харкив на укр.), съобщи Укринформ.

Кметът на града Игор Терехов съобщи за масирани удари с дронове.

Сред пострадалите са две деца на 11 и 12 години, според ръководителя на областната военна администрация Олег Синегубов. Сред загиналите има 61-годишна жена, 41-годишна жена и 55-годишен мъж. Тялото на друг починал човек е намерено под развалините на частен дом.

На шест места в града са регистрирани 15 удара.

Същевременно ръководителят на областната администрация на Днепропетровск съобщи, че двама души са загинали при руски удар в град Марханец.