Жертви и ранени в Харков след руска атака тази нощ

Сред пострадалите са две деца на 11 е 12 години

OFFNews 24 ноември 2025 в 07:56 235 0
Снимка Укринформ
Четирима души са убити, а 17 са ранени при руски атаки в украинския град Харков(Харкив на укр.), съобщи Укринформ. 

Кметът на града Игор Терехов съобщи за масирани удари с дронове. 

Сред пострадалите са две деца на 11 и 12 години, според ръководителя на областната военна администрация Олег Синегубов. Сред загиналите има 61-годишна жена, 41-годишна жена и 55-годишен мъж. Тялото на друг починал човек е намерено под развалините на частен дом. 

На шест места в града са регистрирани 15 удара.

Същевременно ръководителят на областната администрация на Днепропетровск съобщи, че двама души са загинали при руски удар в град Марханец.

