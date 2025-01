Земетресение с магнитуд 6,9 удари Тибет, има загинали (обновена)

Земетресение с магнитуд 6,9 удари град Шигаце в китайския автономен район Тибет днес, предаде Ройтерс. Трусът е бил с дълбочина 10 километра, посочва Китайският център за земетресенията. Епицентърът е на 90 километра североизточно от непалския град, който се намира в близост до най-високия връх на планетата - Еверест в Хималаите.

A powerful earthquake in China's remote Tibet region killed at least 32 people and collapsed "many buildings" on Tuesday, state media reported, with tremors also felt in neighbouring Nepal's capital Kathmandu and parts of India. https://t.co/xDJmJxe2M4 — eNCA (@eNCA) January 7, 2025

Броят на жертвите е нараснал до най-малко 53 души, а 62 са ранени, съобщи Китайската новинарска агенция Синхуа.

Трусът е нанесъл щети и в съседните държави Непал, Бутан и Индия. Много къщи в близост до епицентъра са се срутили.

#earthquake

Magnitude 7.1 #Earthquake Rocks Tibet-Nepal Border, Tremors Felt In New Delhi



Nine have died in Tibet's Shigatse city, according to Chinese media, after buildings crumbled. Aftershocks and tremors were felt in parts of India, Bhutan, China, Nepal and Bangladesh. pic.twitter.com/HJkihLi7mE January 7, 2025

Китайските военни са изпратили безпилотен самолет, който да проучи епицентъра, съобщава още Синхуа. Провеждат се спасителни операции, а жителите се евакуират, за да се избегнат евентуални последици от вторичните трусове.

Тибет, както и цялата югозападна част на Китай, Непал и Северна Индия, често са засегнати от земетресения.

WATCH: At least 32 people have been killed after a powerful earthquake struck a remote region of Tibet on Tuesday morning, according to Chinese state media, with tremors felt in neighboring Nepal and parts of northern India. pic.twitter.com/mU4dQ2Pymf — World Times (@WorldTimesWT) January 7, 2025

Опустошителното земетресение в китайската провинция Съчуан през 2008 година отне живота на около 70 000 души. През 2015 година силно земетресение разтърси района на Катманду в Непал, при което загинаха около 9000 души и хиляди бяха ранени.