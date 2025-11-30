Зеленски: Трябват ни надеждни решения за прекратяване на войната

Само тази седмица руснаците използваха близо 1400 дрона, 1100 бомби и 66 ракети срещу нашия народ, каза още президентът

OFFNews 30 ноември 2025 в 11:53 543 1
Володимир Зеленски

Снимка Укринформ
Володимр Зеленски

През нощта Русия използва 122 щурмови дрона и две балистични ракети срещу украински селища. 

„Русия атакува града с дронове, като повреди много жилищни сгради. Към момента знаем, че има жертви: 19 души са ранени, включително деца. Животът на един човек е отнет от тази атака“, написа президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от УНИАН. Той подчерта, че има ранени в Днепропетровска и Харковска области. Руснаците са нанесли удари и по Одеска, Сумска и Херсонска области.

Само тази седмица руснаците използваха близо 1400 ударни дрона, 1100 управляеми бомби и 66 ракети срещу нашия народ, каза още Зеленски. 

Президентът подчерта необходимостта от укрепване на устойчивостта на Украйна. 

„Ракетите и системите за противовъздушна отбрана са необходими и трябва активно да работим с нашите партньори за мир. Нуждаем се от реални, надеждни решения, които ще помогнат за прекратяване на войната“, написа той. „Благодаря на всички, които помагат“, допълва президентът, цитиран от Укринформ. 

    Коментари
    Октим

    30.11 2025 в 12:20

    Не очаквай, драги ми Зеленски от американския хитлер и съвременния московски сталин някакви надеждни решения, тъй като двамата усилено се мъчат да ти наложат новия пакт молотов - Рибентроп и стъжнят живота не само на Украйна, но и на цяла цивилизована Европа!
     
