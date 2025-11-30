Зеленски: Трябват ни надеждни решения за прекратяване на войната

През нощта Русия използва 122 щурмови дрона и две балистични ракети срещу украински селища.
„Русия атакува града с дронове, като повреди много жилищни сгради. Към момента знаем, че има жертви: 19 души са ранени, включително деца. Животът на един човек е отнет от тази атака“, написа президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от УНИАН. Той подчерта, че има ранени в Днепропетровска и Харковска области. Руснаците са нанесли удари и по Одеска, Сумска и Херсонска области.
Само тази седмица руснаците използваха близо 1400 ударни дрона, 1100 управляеми бомби и 66 ракети срещу нашия народ, каза още Зеленски.
Президентът подчерта необходимостта от укрепване на устойчивостта на Украйна.
„Ракетите и системите за противовъздушна отбрана са необходими и трябва активно да работим с нашите партньори за мир. Нуждаем се от реални, надеждни решения, които ще помогнат за прекратяване на войната“, написа той. „Благодаря на всички, които помагат“, допълва президентът, цитиран от Укринформ.
30.11 2025 в 12:20
