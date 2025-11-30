Зеленски: Трябват ни надеждни решения за прекратяване на войната

През нощта Русия използва 122 щурмови дрона и две балистични ракети срещу украински селища.

„Русия атакува града с дронове, като повреди много жилищни сгради. Към момента знаем, че има жертви: 19 души са ранени, включително деца. Животът на един човек е отнет от тази атака“, написа президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от УНИАН. Той подчерта, че има ранени в Днепропетровска и Харковска области. Руснаците са нанесли удари и по Одеска, Сумска и Херсонска области.

Само тази седмица руснаците използваха близо 1400 ударни дрона, 1100 управляеми бомби и 66 ракети срещу нашия народ, каза още Зеленски.

Президентът подчерта необходимостта от укрепване на устойчивостта на Украйна.

„Ракетите и системите за противовъздушна отбрана са необходими и трябва активно да работим с нашите партньори за мир. Нуждаем се от реални, надеждни решения, които ще помогнат за прекратяване на войната“, написа той. „Благодаря на всички, които помагат“, допълва президентът, цитиран от Укринформ.