Зеленски: Това е един от най-тежките моменти в историята. Можем да загубим достойнството си

„Сега е един от най-тежките моменти в нашата история“, заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски във видеообръщение към народа на Украйна.

„Сега Украйна може да се изправи пред много труден избор: или загуба на достойнство, или риск от загуба на ключов партньор. Или сложните 28 точки, или изключително тежка зима, най-тежката, и по-нататъшни рискове. Живот без свобода, достойнство и справедливост – и да вярваме на този, който ни нападна вече два пъти“, каза той.

Става дума за 28-те точки от плана на администрацията на Доналд Тръмп.

Зеленски заяви, че при обсъждането на плана трябва да се вземат предвид националните интереси на Украйна.

„Ще работим спокойно с Европа и Америка“ - каза той - „Ще предлагам алтернативи, но със сигурност няма да дадем на врага повод да каже, че Украйна не иска мир“

„Ние, разбира се, сме стоманени, но всеки, дори и най-здравият метал, може да не издържи“ - заяви украинският президент.

Според Зеленски следващата седмица ще бъде трудна, „ще има много натиск - политически, информационен“.

Знам със сигурност, че в един от най-трудните моменти в нашата история не съм сам. Че украинците вярват в своята държава, че сме единни. И във всички формати на предстоящите срещи, дискусии, преговори с партньорите ще ми бъде много по-лесно да постигна достоен мир за нас и да ги убедя, щом със сигурност знам, че зад мен стои народът на Украйна, заяви още той.

Вчера, след среща с американски генерали, Зеленски заяви, че е готов да обсъди предложенията на Белия дом.

Очаква се следващата седмица да се състои телефонен разговор между него и Доналд Тръмп.