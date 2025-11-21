Зеленски: Това е един от най-тежките моменти в историята. Можем да загубим достойнството си

Юлиуш Висожински 21 ноември 2025 в 17:07 3445 10
Володимир Зеленски

Снимка Пресофис на Зеленски
Видеообръщението на Зеленски към народа на Украйна

„Сега е един от най-тежките моменти в нашата история“, заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски във видеообръщение към народа на Украйна.

„Сега Украйна може да се изправи пред много труден избор: или загуба на достойнство, или риск от загуба на ключов партньор. Или сложните 28 точки, или изключително тежка зима, най-тежката, и по-нататъшни рискове. Живот без свобода, достойнство и справедливост – и да вярваме на този, който ни нападна вече два пъти“, каза той.

Става дума за 28-те точки от плана на администрацията на Доналд Тръмп.

Зеленски заяви, че при обсъждането на плана трябва да се вземат предвид националните интереси на Украйна.

„Ще работим спокойно с Европа и Америка“ - каза той - „Ще предлагам алтернативи, но със сигурност няма да дадем на врага повод да каже, че Украйна не иска мир“

„Ние, разбира се, сме стоманени, но всеки, дори и най-здравият метал, може да не издържи“ - заяви украинският президент.

Според Зеленски следващата седмица ще бъде трудна, „ще има много натиск - политически, информационен“.

Знам със сигурност, че в един от най-трудните моменти в нашата история не съм сам. Че украинците вярват в своята държава, че сме единни. И във всички формати на предстоящите срещи, дискусии, преговори с партньорите ще ми бъде много по-лесно да постигна достоен мир за нас и да ги убедя, щом със сигурност знам, че зад мен стои народът на Украйна, заяви още той.

Вчера, след среща с американски генерали, Зеленски заяви, че е готов да обсъди предложенията на Белия дом.

Очаква се следващата седмица да се състои телефонен разговор между него и Доналд Тръмп.

    1953

    10

    craghack

    21.11 2025 в 18:56

    -0
    +0
    Говедото Тръмп прибута нещата докъдето искаха фашагите от мулти компаниите, които контролират американската политика. Тия си решиха, че ще дадат на кръволока Путин каквото иска и бавно обезкървиха Украйна, за да го постигнат. И демократи и републиканци са само маши.

    1105

    9

    781000

    21.11 2025 в 18:56

    -0
    +1
    Трябва да се погледне от добрата страна : Украйна ще я има, дори без Донбас. Всички тук знаете, че истинската цел на Путин беше ЦЯЛА Украйна. Тази цел НЕ Е ПОСТИГНАТА, дори в това т нар споразумение.
    Понякога трябва да се задоволяваме с малко, особено когато постигане на всичко е невъзможно с недоразумения като Тръмп.
    За да се запази цяла Украйна си имаше начин : истинска военна помощ, включваща войски. Но от това се уплашихме САМИТЕ НИЕ в ЕС.

    14015

    8

    Венко Венков

    21.11 2025 в 18:47

    -0
    +5
    Ако се перифразира един истински американски президент (а не идиот и мошеник като сегашния им), може с пълно право да се каже, че който жертва достойнството си заради сигурност, ще загуби и двете!

    -7500

    7

    Gunteer

    21.11 2025 в 18:33

    -0
    +7
    Не мисля, че тук има полезен ход. Много е зле положението. Каквото и да направи, все ще е зле. Русия и Америка на практика ще разграбят Украйна. Аз не виждам партньор тук, виждам един проклет кръвопиец.

    3980

    6

    Niko Kolev

    21.11 2025 в 18:16

    -0
    +6
    Има знаци, че тези точки, или поне някои от тях, са директно писани на руски и механично преведени на английски. Такова лингвистично обяснение посочва Гардиън. Според тях, на англисйки някои от точките звучат нелогично, докато на руски имат смисъл.

    Освен това братът на Епщайн е казал да се пита Стив Банън за "палавите снимки" на Тръмп и връзката с "този план".

    2970

    5

    Джендо Джедев

    21.11 2025 в 18:16

    -0
    +4
    Deciver,

    Би ли ни припомнил какви бяха условията през 2022? ;)

    А и тук става въпрос далеч не само за загуба на територии, кьорав ли си или просто се правиш на ударен?

    47

    4

    Октим

    21.11 2025 в 18:16

    -0
    +16
    Не губете достойнството си, макар че вашия “партньор“ изобщо не познава тази дума, а и неговата власт е още 3 години, ако избута до тогава ... Защото, както са побеснели военните напоследък срещу него, скоро не го виждам!

    5129

    3

    Mateevk

    21.11 2025 в 17:44

    -0
    +13
    Спорно е дали условията сега са по-лоши от тези през 2022 г., защото сега Украйна може да загуби много, докато през 2022 можеше да загуби всичко. С приемане на сегашния "мирен план" обаче това също може да се случи в бъдеще. А за днешната ситуация отговорност носят не само управляващите в Украйна, но до голяма степен и всички ние, т.нар. Запад, които не направихме достатъчно, за да може Украйна да прогони агресора от земите си. И въпросът на въпросите не е дали и колко територия ще загуби Украйна, а на какво основание, защото от това ще зависи накъде ще върви светът след войната - дали към възстановяване на международния ред и право или към свят, базиран на правото на силата. Много страни са губили територии в миналото, защото са били побеждавани във войни. Украйна и всички ние сега признаваме ли се за победени от кръвожадния агресивен режим на Путин и ще му позволим ли да ни подчини? Това е въпросът!

    7914

    2

    Deciver

    21.11 2025 в 17:31

    -20
    +0
    Истината е една условията 2025 са по лоши от условията през 2022, и това е резултат от решенията на Зеленски и неговото правителство. Има голяма вероятност условията 2026 да са по-лоши от 2025, и като се има предвид ,че тези грешни решения се плащат не от Зеленски и от правителството ,а от обикновенните хора. Загубата на територия не е приятно,но със сигурност не е края на света. България е губила доста повече от Украйна и още ни има, същото важи за всяка държава в Европа, били са империи и сега са се свили, но ги има.

    7550

    1

    alfakentavur

    21.11 2025 в 17:19

    -0
    +15
    Ключов партньор на жертвата, който заема страната на агресора.
     
