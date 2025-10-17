Зеленски: Русия се разбърза да подновява диалога, щом чу за 'Томахоук'

Русия се забърза да подновява диалога, щом чу, че се говори за ракети "Томахоук", коментира украинският президент Володимир Зеленски, който ще бъде приет от Доналд Тръмп в Белия дом.

"Русия разбира само от езика на силата", допълни Зеленски.

Поводът за коментара му стана решението за нова среща между Владимир Путин и американския президент в Будапеща. Снощи руският и американският държавен глава разговаряха по телефона около два часа. Тръмп написа в социалната си мрежа, че на разговора е постигнат "голям прогрес".

Зеленски ще посети Вашингтон за трети път от началото на втория мандат на Тръмп. Очаква се да бъде засегнат въпроса с доставката на американски далекобойни ракети "Томахоук".