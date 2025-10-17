Зеленски: Русия се разбърза да подновява диалога, щом чу за 'Томахоук'

OFFNews 17 октомври 2025 в 10:22 1814 2
Володимир Зеленски

Снимка Getty images
Володимир Зеленски

Русия се забърза да подновява диалога, щом чу, че се говори за ракети "Томахоук", коментира украинският президент Володимир Зеленски, който ще бъде приет от Доналд Тръмп в Белия дом.

"Русия разбира само от езика на силата", допълни Зеленски.

Поводът за коментара му стана решението за нова среща между Владимир Путин и американския президент в Будапеща. Снощи руският и американският държавен глава разговаряха по телефона около два часа. Тръмп написа в социалната си мрежа, че на разговора е постигнат "голям прогрес".  

Зеленски ще посети Вашингтон за трети път от началото на втория мандат на Тръмп. Очаква се да бъде засегнат въпроса с доставката на американски далекобойни ракети "Томахоук".

"Вече съм във Вашингтон. Днес имам срещи с представители на отбранителни компании, които произвеждат мощно оръжие, което със сигурност може да укрепи нашата отбрана. По-конкретно, ще говорим за допълнителни доставки на системи за противовъздушна отбрана. Днес имам и среща с представители на американски енергийни компании. Сега, когато Русия залага на терор срещу нашата енергетика и нанася ежедневни удари, ние работим за стабилността на Украйна", написа Зеленски в мрежата X.

"За утре е планирана среща с президента Тръмп и ние разчитаме, че импулсът за овладяване на терора и войната, който проработи в Близкия изток, ще помогне за прекратяването на руската война срещу Украйна. Путин определено не е по-смел от "Хамас" или който и да е друг терорист. Езикът на силата и справедливостта задължително ще проработи и по отношение на Русия. Вече виждаме, че Москва бърза да възобнови диалога, веднага щом чуе за "Томахоук", добави украинският президент.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    3900

    2

    Manager Kim

    17.10 2025 в 11:37

    -0
    +2
    Може да са планували пък да арестуват Путин в Унгария или нещо друго.

    2970

    1

    Джендо Джедев

    17.10 2025 в 11:06

    -0
    +2
    Абсолютно! Тъпото е, че Путлер пак забаламоса Краснов, а на срещата направо ще го хипнотизира, та около оранжевата му кратуна ще се разлетят сърчица като в анимационните филми. Клета клетост!
     
    X

    Обединител ли е Цар Борис III? Фронтова линия с Камен Невенкин и Манол Глишев