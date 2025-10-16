Тръмп и Путин договориха среща в Унгария. Датата не се съобщава

Американският президент Доналд Тръмп и руският му колега Владимир Путин ще се срещнат в унгарската столица Будапеща, съобщи Тръмп след телефонен разговор с руския държавен глава в социалната си мрежа Truth Social.

Белият дом обяви, че предстои среща между високопоставени представители на двете държави следващата седмица. На нея от американска страна ще бъде държавният секретар Марко Рубио "и други хора, които ще бъдат определени" по думите на Тръмп. За момента не се знае къде ще протекат първичните двустранни разговори. След което ще се проведе и срещата между Тръмп и Путин в Будапеща. Датата все още не се съобщава.

Американският президент посочи, че двамата са постигнали "голям прогрес" по време на днешния разговор.

"Току-що приключих телефонния разговор с руския президент Владимир Путин. Разговорът беше продуктивен", написа Тръмп и добави, че според него Путин продължава да е привързан към идеята за мирно уреждане на конфликта, без да назовава кой конфликт има предвид.

Според Тръмп Путин го е поздравил "за постигането на мир в Близкия изток".

"Искрено вярвам, че успехът в Близкия изток ще ни помогне в преговорите за прекратяване на войната с Русия/Украйна", добави Тръмп, цитиран от Би Би Си.

Следващата седмица трябва да се състои среща между представители на Русия и САЩ. След това Тръмп планира да се срещне с Путин в Унгария, "за да се опита да сложи край на тази "безславна" война между Русия и Украйна".

Според американския държавен глава преговори между Путин и украинския президент Володимир Зеленски все още са възможни. Това е първият разговор между Путин и Тръмп от почти два месеца насам.

Телефонният разговор между двамата се провежда часове преди пристигането на украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом утре. Очаква се Зеленски и Тръмп да обсъдят доставката на далекобойни ракети "Томахоук" за Киев.