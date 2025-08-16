Зеленски отива във Вашингтон в понеделник. Провел ''дълъг и съдържателен'' разговор с Тръмп

Президентът на Украйна Володимир Зеленски ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон в понеделник, съобщи украинският президент в писмена декларация, публикувана в Телеграм.

Зеленски пише, че е провел "дълъг и съдържателен" телефонен разговор с президента Тръмп след срещата му с руския президент Владимир Путин в Аляска. В изявлението си подчертава, че и тримата лидери - Тръмп, Путин и Зеленски - трябва да присъстват на следващия кръг от преговори.

Украинският президент посочва важността европейските лидери да присъстват „на всеки етап, за да осигурят надеждни гаранции за сигурност заедно с Америка“.

Присъствието на европейските лидери се разглежда от много украинци като защитна стена срещу възможността Тръмп – който е известен с това, че се поддава на ласкателства – да бъде повлиян от Путин, пише Би Би Си.

Междувременно Зеленски проведе два телефонни разговора с британския премиер Киър Стармър и отделно - с лидерите на ЕС и НАТО.