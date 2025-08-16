Зеленски отива във Вашингтон в понеделник. Провел ''дълъг и съдържателен'' разговор с Тръмп

Президентът на Украйна Володимир Зеленски ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон в понеделник, съобщи украинският президент в писмена декларация, публикувана в Телеграм.
Зеленски пише, че е провел "дълъг и съдържателен" телефонен разговор с президента Тръмп след срещата му с руския президент Владимир Путин в Аляска. В изявлението си подчертава, че и тримата лидери - Тръмп, Путин и Зеленски - трябва да присъстват на следващия кръг от преговори.
Украинският президент посочва важността европейските лидери да присъстват „на всеки етап, за да осигурят надеждни гаранции за сигурност заедно с Америка“.
Присъствието на европейските лидери се разглежда от много украинци като защитна стена срещу възможността Тръмп – който е известен с това, че се поддава на ласкателства – да бъде повлиян от Путин, пише Би Би Си.
Междувременно Зеленски проведе два телефонни разговора с британския премиер Киър Стармър и отделно - с лидерите на ЕС и НАТО.
Тръмп отново заявява, че пет войни са приключили с негово участие, намеквайки за наградата за мир
Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че благодарение на ролята си е успял да сложи край на пет въоръжени конфликта, някои от които са продължили десетилетия, и намекна, че заслужава Нобелова награда за мир.
Източник: Тръмп в интервю за Fox News , както съобщава European Pravda
Мелания Тръмп пише писмо до Путин относно украинските деца – Ройтерс
Първата дама на САЩ Мелания Тръмп повдигна въпроса за украинските деца в Русия в лично писмо до лидера на Кремъл Владимир Путин.
Източник: Ройтерс , позовавайки се на двама служители на Белия дом
Подробности: Длъжностните лица заявиха, че президентът на САЩ Доналд Тръмп лично е предал писмото на Путин по време на разговорите им в Аляска.
Самата Мелания не участва в пътуването до Аляска.
Длъжностните лица не разкриха съдържанието на писмото, освен че в него се споменава за отвличането на украински деца от Русия.
Ройтерс подчерта, че отвличането на украински деца от Русия е изключително чувствителен въпрос за Украйна.
Тръмп дава на срещата си с Путин 10 от 10 и променя решението си за налагане на санкции срещу Русия
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е оценил срещата си с лидера на Кремъл Владимир Путин с 10 от 10 и е решил да не налага санкции на Русия в близко бъдеще.
Източник : Тръмп в интервю за Fox News
Подробности : Тръмп каза, че ще даде висока оценка на срещата, защото са се „разбирали чудесно“.
Въпреки че не беше постигнато споразумение , той нарече срещата на върха успех, оценявайки я с 10.
Цитат : „Мисля, че срещата беше 10 в смисъл, че се разбирахме чудесно.“
И е добре, когато две големи сили се разбират, особено когато са ядрени сили.
Знаете ли, ние сме номер едно, те са номер две в света и това е голяма работа. Това е голяма работа.“
Подробности : Тръмп също така ясно заяви, че ще се въздържи от въвеждане на допълнителни санкции или други тежки последици за Русия.
От кометари: Тръмп няма дипломатически умения и заедно с екипа си играе по свирката на човека от КГБ.
Тръмп не се интересува от Украйна, той просто копнее за Нобеловата награда, защото Обама я е спечелил и ще жертва както земя, така и животи, за да я получи, и че 'Путин ще напраи да изглежда така, сякаш това наистина ще се случи..
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че лидерът на Кремъл Владимир Путин и украинският президент Володимир Зеленски искат той да присъства на евентуална бъдеща среща, за да обсъдят начини за постигане на мир.
Източник : CNN , цитирайки Тръмп в интервю за Fox News
Цитат : „И двамата ме искат там. И двамата ме искат там и аз ще бъда там.“
Подробности : На въпроса дали е уверен, че мирът може да бъде постигнат за сравнително кратък период от време, Тръмп отговори: „Сравнително кратък, да.“
Тръмп също призна, че е сгрешил, като е вярвал, че войната на Русия срещу Украйна ще бъде „най-лесният“ за разрешаване от всички конфликти, поради което по време на предизборната си кампания обеща да прекрати войната в рамките на 24 часа.
Цитат : „Мислех, че това ще е най-лесното от всички, а се оказа най-трудното.“ - от Ukrainska Pravda
Путин отправя нови претенции към Украйна след разговори с Тръмп
Руският президент Владимир Путин заяви на съвместна пресконференция, че нямаше да започне войната срещу Украйна, ако Доналд Тръмп беше президент на САЩ през 2022 г.
„Спомням си, че през 2022 г. се опитах да убедя бившия си американски колега (визирам Джо Байдън – бел. ред.), че не бива да довеждаме ситуацията дотам, че да могат да започнат сериозни последици под формата на военни действия... Днес чуваме президента Тръмп да казва, че ако той беше президент, нямаше да има война. Вярвам, че точно това щеше да се случи. Потвърждавам това“, каза Путин.
Според руския лидер, въпросът за войната е бил една от централните теми по време на срещата в Аляска. По-специално, той заяви, че Тръмп се стреми да разбере „корените на украинския конфликт“ и цинично нарече украинците „братски народ“. - RBC Ukraine
Зеленски отива във Вашингтон в понеделник. Провел ''дълъг и съдържателен'' разговор с Тръмп
