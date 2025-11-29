Зеленски отива при Макрон в понеделник

Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне в Париж с френския си колега Еманюел Макрон в понеделник (1 декември), съобщи канцеларията на френския президент, цитирана от Ройтерс.

Лидерите ще обсъдят условията за справедлив и траен мир след разговорите в Женева и американския мирен план.

Зеленски беше за последно в Париж на 17 ноември.

Същевременно Украйна изпраща делегация в Съединените щати за продължение на преговорите по предложението на Вашингтон за прекратяване на войната, предаде Блумбърг.

Делегацията ще бъде водена от новоназначения ръководител на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, който пое ключовата роля след освобождаването на Андрей Йермак и заместник-министъра на външните работи Сергий Кислица.

Във Флорида се очаква те да се срещнат с пратеника на американския президент Стив Уиткоф и с Джаред Къшнър.