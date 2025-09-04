Зеленски и ЕС настояха САЩ да подкрепят гаранциите за сигурност на Украйна

В Париж се проведе среща на „Коалицията на желаещите“, на която присъства украинският президент Володимир Зеленски, заедно с други съюзници, които се присъединиха към срещата офлайн и онлайн. Държавният глава обяви това в своя Telegram канал.

Според него в срещата са участвали 30 държави.

„Всички са обединени от едно и също желание да се сложи край на тази война с надежден мир и дългосрочна сигурност. Обсъдихме подробно готовността на всяка държава да допринесе за осигуряване на сигурността на сушата, в морето, във въздуха и в киберпространството. Съгласувахме позициите и обсъдихме компонентите на гаранциите за сигурност. И съм благодарен на всеки един от тях за разбирането, че основната гаранция за сигурност е силната украинска армия“, подчерта Зеленски.

Президентът отбеляза, че Украйна, заедно със своите съюзници, има една и съща визия, че Руската федерация прави всичко възможно, за да проточи преговорите и да продължи войната.

„Трябва да увеличим подкрепата за Украйна и натиска върху Русия. В момента се подготвя 19-ият пакет от санкции на ЕС. Япония също работи по въвеждането на санкции“, добави държавният глава.

Зеленски също благодари на всички партньори за подкрепата на украинския народ и готовността им да продължат да бъдат до нашата държава, за да помагат за защитата на живота.

„Бих искал отделно да благодаря на президента Тръмп за всичките му усилия за прекратяване на тази война и готовността на Америка да окаже подкрепа на Украйна“, заключи украинският лидер.

Френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър, които са начело на т. нар. „Коалиция на желаещите“, настояват, че каквато и да било европейска сила за „гаранции“ в Украйна трябва да има подкрепа от страна на САЩ.

Канцеларията на Стармър зави след срещата, че британският премиер е подчертал, „че групата има ненарушим ангажимент към Украйна с подкрепата на президента Тръмп и че е ясно, че сега трябва да бъде оказан допълнителен натиск върху (руския президент Владимир) Путин, за да бъде гарантирано прекратяване на военните действия“.

В изявлението на канцеларията също така се споменава решение на коалицията да бъдат предоставени на Украйна ракети с голям обсег, „за да бъдат допълнително укрепени запасите на страната“.

Преди днешната среща Макрон каза, че подготвителната работа по гаранциите за сигурност е приключила и сега се очаква те да бъдат одобрени на политическо ниво. Той обаче не предостави подробности.

„Ние европейците сме готови да предоставим на Украйна и на украинците гаранции за сигурност в деня, в който бъде подписано мирно споразумение“, добави Макрон.

Началникът на канцеларията на Зеленски Андрий Ермак заяви след днешната среща на украинския президент със специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф, че гаранциите за сигурност „трябва да бъдат силни и ефективни – по въздух, вода и суша, както и в киберпространството“.

По-рано Володимир Зеленски заяви, че „Коалицията на желаещите“ все още изглежда теоретична. Той обаче увери, че резултатът от тази инициатива ще бъдат надеждни гаранции за сигурност за Украйна.

„Но на всяка от инициативите – в началото никой не вярваше в тях, не вярваше, че Украйна ще има натовски оръжия. Днес те са факт и страната ни се защитава. Аз наистина вярвам в „Коалицията на желаещите“, подчерта президентът.

В същото време народният депутат от „Слуга на народа“ Александър Мережко обясни от какво се нуждае Украйна от инициативата „Коалиция на желаещите“. Според него по този въпрос Украйна е заинтересована от продължаване и засилване на подкрепата, по-специално военната подкрепа, както и бъдещите гаранции за сигурност.