Затвориха отново летището във Вилнюс

Летището във Вилнюс беше затворено за кратко тази нощ заради навлизането в литовското въздушно пространство на няколко обекта, идентифицирани като балони с хелий.

Това е четвъртият подобен инцидент за седмица, припомня БНТ.

Международното летище на членката на НАТО беше затворено и в събота заради балони, навлезли от Беларус. В петък Литва затвори двете си най-големи летища и граничните пунктове с Беларус.

Според властите балоните се използват за контрабанда на цигари.

Литва упреква президента на Беларус Александър Лукашенко, близък съюзник на руския президент Владимир Путин, че не прави нищо срещу тази контрабандна практика.

Заради инцидентите е свикано заседание на Комисията за национална сигурност на страната.