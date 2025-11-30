Започнаха преговорите между представители на САЩ и Украйна

Преговорите между украинската и американската делегация за мирен план за слагане на край на войната в Украйна започнаха днес в САЩ, съобщи секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, цитиран от украинската новинарска агенция Укринформ.
"В САЩ вече започна среща между делегациите на Украйна и САЩ за стъпки към постигането на справедлив мир", каза Умеров.
Той добави, че остава в постоянен контакт с украинския президент Володимир Зеленски.
"Имаме ясни указания и приоритети – защита на интересите на Украйна, съдържателен диалог, напредък спрямо постигнатото в Женева", каза още той.
На 23 ноември длъжностни лица от Украйна, САЩ и Европа се срещнаха в Женева, за да обсъдят предложен от Вашингтон план за мир за слагане на край на войната в Украйна.
След преговорите страните потвърдиха, че всяко бъдещо споразумение трябва напълно да спазва суверенитета на Украйна и да гарантира траен и справедлив мир, отбеляза Укринформ.
