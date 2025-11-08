Взрив и пожар във фабрика в Турция, шест души загинаха

08 ноември 2025

Снимка БГНЕС/архив

Най-малко шестима души загинаха след експлозия във фабрика за парфюми в турския град Диловасъ, окръг Коджаели, в Северозападна Турция, съобщи турският в. "Сабах", цитиран от БТА.

Пожарът, разразил се вследствие на взрива, е обхванал цялата сграда.

Екипи на противопожарната служба са на място и се опитват да изгасят пламъците.

Според данните досега жертвите са шест, а ранен е един човек.

