Взрив и пожар във фабрика в Турция, шест души загинаха

Най-малко шестима души загинаха след експлозия във фабрика за парфюми в турския град Диловасъ, окръг Коджаели, в Северозападна Турция, съобщи турският в. "Сабах", цитиран от БТА.

Пожарът, разразил се вследствие на взрива, е обхванал цялата сграда.

Екипи на противопожарната служба са на място и се опитват да изгасят пламъците.

Според данните досега жертвите са шест, а ранен е един човек.