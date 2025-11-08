Взрив и пожар във фабрика в Турция, шест души загинаха

Най-малко шестима души загинаха след експлозия във фабрика за парфюми в турския град Диловасъ, окръг Коджаели, в Северозападна Турция, съобщи турският в. "Сабах", цитиран от БТА.
Пожарът, разразил се вследствие на взрива, е обхванал цялата сграда.
Екипи на противопожарната служба са на място и се опитват да изгасят пламъците.
Според данните досега жертвите са шест, а ранен е един човек.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Борис Бонев: София има 4 снегорина, без фирмите за почистване градът ще е блокиран от снега
Борис Бонев: София има 4 снегорина, без фирмите за почистване градът ще е блокиран от снега
Тръмп изключи Унгария от санкциите върху руски петрол и газ
Кметът Терзиев иска нова структура на администрацията в Столична община