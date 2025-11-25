Вучич: Сръбската петролна компания може да работи още 4 дни, резервите ще стигнат до 28 декември

Компанията НИС - "Нафтна индустрия Србије", сръбският производител на петрол и газ, може да работи само още 4 дни, преди напълно да спре, заяви сръбският президент Александър Вучич, цитиран от РТС. Според оценките резервите ще стигнат до 28 декември.

По-рано днес стана ясно, че сръбската петролна рафинерия в Панчево, която беше санкционирана от САЩ, спря да работи поради липса на суров петрол. Заводите са преминали в т.нар. "топла циркулация" - определено количество суровина се движи през системата, за да се поддържа функционалността ѝ.

Вучич направи извънредно изявление към обществеността и съобщи, че единствената рафинерия на страната, която се намира близо до сръбската столица Белград, функционира в ниска степен на екплоатация.

"Все още не е спряна, работи в т.нар. "тих режим", но имаме още четири дни, докато рафинерията бъде напълно затворена, освен ако лицензът не бъде одобрен от правителството на САЩ. Страната ни е поставена в много трудна ситуация. Все още разполагаме с днес и утре, за да се опитаме да получим оперативен лиценз. Дали ще го получим, зависи от американците", каза Вучич и обясни, че има опасност от вторични санкции.

Той добави, че "досега правехме всичко, което поискаха руските ни приятели."

"НИС вече започна да изчерпва оперативните си резерви. Ако няма приток на петрол, тоест ако не получим лиценз, ще останат резерви на НИС от 55 000 тона дизел и 50 000 тона бензин“, разкри Вучич.

Според оценките резервите ще достигнат до 28 декември, каза той.

Санкциите на САЩ срещу сръбската петролна компания НИС влязоха в сила на 9 октомври, след като бяха отлагани 8 пъти.

В началото на януари САЩ обявиха, че заради войната в Украйна и "вторичния риск" ще наложат санкции върху единствената петролна компания в Сърбия НИС, която е мажоритарна собственост на руския петролен гигант "Газпром". Вашингтон поиска пълното излизане на руския капитал от компанията, но руската страна обяви едва преди дни, че е готова да продаде своя дял.

"Когато санкциите вече бяха обявени и американците ги отлагаха месец след месец, ние приемахме всяко руско предложение и не искахме да променяме условията на бизнеса, защото не искахме да разваляме отношенията", каза Вучич.

Президентът на Сърбия заяви още, че собствеността на НИС се е променила три пъти тази година (през февруари, май и септември), защото руснаците са искали да адаптират дейността си към санкциите.

Сръбската държава притежава 29,9% от акциите на НИС, докато основен собственик остава "Газпром нефт" с 44,9%. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания "Интелиджънс", свързана с "Газпром", придоби дела от 11,3% на компанията-майка "Газпром".

Рафинерията в Панчево е с годишен капацитет от 4,8 милиона тона и покрива по-голямата част от нуждите на страната.