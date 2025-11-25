Единствената петролна рафинерия в Сърбия спря работа

Сръбската петролна рафинерия в Панчево, която беше санкционирана от САЩ, спря да работи поради липса на суров петрол. Заводите са преминали в т.нар. "топла циркулация" - определено количество суровина се движи през системата, за да се поддържа функционалността ѝ, съобщи сръбската телевизия N1.

Причината за спирането на работата са наложените на компанията санкции от САЩ заради мажоритарния руски дял в собствеността на рафинерията.

От октомври миналата година "Петролна индустрия на Сърбия" (NIS) е под санкции като част от мерките на Вашингтон срещу руския енергиен сектор след инвазията на Русия в Украйна през 2022 г.

Дълго отлаганите санкции, първоначално обявени през януари, започнаха да се прилагат от 9 октомври, оставяйки Белград в търсене на решение за наближаваща енергийна криза.

Рафинерията има максимален проектиран капацитет от 4.8 милиона тона годишно и произвежда моторни горива, авиационно гориво, втечнен нефтен газ, мазут за отопление, битум и други нефтопродукти.