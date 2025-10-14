Венецуела затваря посолството си в Норвегия, обидена е за Нобеловата награда

Венецуела затвори посолството си в Осло, Норвегия, след като опозиционерката Мария Корина Мачадо бе наградена от Норвежкия Нобелов комитет с медала за мир.

В позиция правителството на Венецуела съобщава, че затваря посолството, без да коментира Нобеловата награда. Посочва се, че решението е заради преструктуриране на задграничните услуги, пише Би Би Си.

Норвежкото външно министерство е потвърдило, че Каракас е закрил мисията без да конкретизира причината.

Нобеловият комитет присъди тази година наградата за мир на венецуелския опозиционен лидер Мария Корина Мачадо за "неуморната ѝ работа в промотирането на демократичните права за народа на Венецуела", а държавният лидер Николас Мадуро я нарече "демонична вещица".

Норвежкото външно министерство посочи, че е жалко, че Венецуела е взела това решение. "Въпреки различията ни по няколко въпроса, Норвегия иска да запази отворен диалога с Венецуела и ще продължи да работи в тази посока", каза говорител на ведомството.

Говорителят добавя, че решението за Нобеловите лауреати се взема независимо от норвежкото правителство.

Мария Корина Мачадо от години провежда кампании срещу Мадуро, който управлява страната от 12 години.