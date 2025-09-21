Великобритания, Канада, Австралия и Португалия признаха Палестина (обновена)

Великобритания, Канада и Австралия едновременно обявиха, че признават Палестина като държава.

Така те се присъединиха към други страни, като целта на този ход е да се даде нов импулс на стремежа към решаване на израелско-палестинския конфликт на основата на съвместното съществуване на две държави, пише Ройтерс.

Признаването на Палестинската държава обаче е критикувано от Израел и САЩ като контрапродуктивно, отбелязва американската агенция.

По-късно и Португалия призна Държавата Палестина, съобщиха властите в Лисабон.

Същевременно няколко френски кметове планират да издигнат палестински знамена върху сградите на кметствата си в знак на неподчинение на правителствените заповеди в момент, когато Франция се готви да признае официално държавата Палестина по време на Общото събрание на ООН, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Все още не е ясно колко градове ще се присъединят към инициативата утре, след призива на лидера на социалистите Оливие Фор да се издигнат знамената, въпреки предупрежденията на Министерството на вътрешните работи да не се предприемат подобни прояви във Франция, страната с най-голямата еврейска и мюсюлманска общност в Европа.

Реакцията от Израел

Израелското МВнР заяви, че признаването на палестинската държавност не е "нищо друго освен поощрение за джихадистката групировка "Хамас".

Дипломатическото ведомство излезе с реакцията само броени минути след като по-рано Великобритания, Канада и Австралия официално обявиха, че признават Държавата Палестина.